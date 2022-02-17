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Индекс Мосбиржи упал на 3,71%

Индекс РТС упал на 4,89%, до 1 450,02 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:50 мск.
ТАСС
Рублевый индекс Мосбиржи к 18.35 мск падал на 3,82% — до 3507,04 пункта и уже опускался до 3498,34 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,93%, до 1449,3 пункта.
ПРАЙМ
На вечерних торгах курс доллара достиг 76,20 рубля, курс евро — 86,55 рубля.
Lenta.ru
Падение индексов наблюдается на ослаблении российской валюты.
ТАСС

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