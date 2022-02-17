ТАССИндекс Мосбиржи упал на 3,71%Индекс РТС упал на 4,89%, до 1 450,02 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:50 мск.ТАССРублевый индекс Мосбиржи к 18.35 мск падал на 3,82% — до 3507,04 пункта и уже опускался до 3498,34 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,93%, до 1449,3 пункта.ПРАЙМНа вечерних торгах курс доллара достиг 76,20 рубля, курс евро — 86,55 рубля.Lenta.ruПадение индексов наблюдается на ослаблении российской валюты.ТАССЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНовая газетаПодробнее о событииИндекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов после публикации МИД РФ ответа для США по гарантиям безопасностиЭхо Москвывчера в 11:54Рынок акций РФ в четверг упал к 3500п по индексу Мосбиржи из-за новой эскалации напряженности вокруг УкраиныФинмаркетвчера в 11:47Российский рынок акций падает широким фронтом: индекс Мосбиржи терял более 4%ПРАЙМвчера в 10:47Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов на фоне ответа МИД РФ ВашингтонуНовая газетавчера в 11:22Торги на Мосбирже 17 февраля закрылись падением основных индексов на фоне геополитикиLenta.ruвчера в 10:58Индекс Мосбиржи упал на 3,71%ТАССвчера в 11:23Торги на Мосбирже проходят в минусе на фоне обострения обстановки в ДонбассеSmotrim.ruвчера в 07:47Показать ещёОценить39Поделиться