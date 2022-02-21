ПРАЙМИндекс Мосбиржи упал на 9%, до 3100 пунктов впервые с ноября 2020 годаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетФондовые индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-10%,следует из данных торгов.Газета.RuДолларовый индекс РТС в то же время падал на 6,45%, до 1301,53 пункта, пишет РИА Новости.RT на русскомПозднее курс доллара на торгах подскочил выше 77 рублей.Lenta.ru18 февраля началась массовая эвакуация жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию после заявлений глав республик о том, что Украина якобы готовит вооруженный захват Донбасса.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowБизнес журналThe Moscow PostРамблерФАНИзвестияRT на русскомГазета.RuРЕН ТВГород N (Ростов)Экономика сегодняГТРК МурманРБК ИнвестицииПодробнее о событииИндекс Московской биржиТАСС17:22Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с ноября 2020 года и стремится еще нижеПРАЙМвчера в 14:24Индексы Мосбиржи и РТС упали на 14-17% на опасении признания независимости ДНР и ЛНРИнтерфаксвчера в 10:05Индекс Мосбиржи опустился ниже 3 100 пунктов впервые с ноября 2020 годаГоворит Москвавчера в 09:12Российские индексы ушли до минимальных значений с января 2022 годаFinam.Ruвчера в 10:10Индекс Мосбиржи усиливает падение на фоне ситуации в ДонбассеФАНвчера в 10:03Индекс Мосбиржи потерял больше 12% впервые с ноября 2020 годаКомпаниявчера в 09:50Показать ещёОценить160Поделиться