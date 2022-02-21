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Индекс Мосбиржи упал на 9%, до 3100 пунктов впервые с ноября 2020 года

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Фондовые индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-10%,следует из данных
 торгов.
Газета.Ru
Долларовый индекс РТС в то же время падал на 6,45%, до 1301,53 пункта, пишет РИА Новости.
RT на русском
Позднее курс доллара на торгах подскочил выше 77 рублей.
Lenta.ru
18 февраля началась массовая эвакуация жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию после заявлений глав республик о том, что Украина якобы готовит вооруженный захват Донбасса.
Дождь
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