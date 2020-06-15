Экономика

ПРАЙМПРАЙМИндекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов, РТС – ниже 1200 пунктов

Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью марки Brent и рублем, рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая, долларовый РТС – ниже 1200 пунктов впервые с 27 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Во второй половине дня американская валюта оказалась под давлением

Finam.Ruвчера в 13:45

Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

Интерфаксвчера в 03:32

Российский рынок акций снизился четвертую сессию подряд

ПРАЙМвчера в 12:34

Рынок акций РФ смог сократить часть утренних потерь благодаря отскоку нефти, индексы удержали круглые рубежи

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Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая

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Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%

ТАССвчера в 12:57

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 03:18
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
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Происшествия

Следователи назвали основную версию ЧП на Ленинском проспекте в Москве

Экстремизм - одна из главных версий ЧП на Ленинском проспекте в Москве, где накануне молодой человек выстрелил в полицейских.
Российская газета 01:07
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Происшествия

Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

Известия вчера в 23:52
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

РБК вчера в 17:50
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Происшествия

Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

РБК вчера в 20:03
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Политика

Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором американцу Полу Уилану, осужденному в России за шпионаж, и потребовал его немедленного освобождения.
BFM.ru вчера в 09:05
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Экономика

ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты

«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 21:43
Общество

Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски

Metaratings вчера в 12:30
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
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Экономика

Назван срок восстановления мировой экономики

Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года.
Lenta.ru 00:06
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Энергетика

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК 00:00
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Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

Ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в Волгоградской области продлили еще на неделю: до 23 июня, сообщает региональный оперативный штаб.
Российская газета вчера в 10:07
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Армия и оружие

Корвет «Алдар Цыденжапов» прибыл во Владивосток на ходовые испытания

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл во Владивосток для прохождения ходовых и государственных испытаний в акватории Японского моря, 16 июня сообщает ИА PrimaMedia.
ИА Красная Весна 00:51
Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета 14 июня в 23:00
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Футбол

Липецкий «Металлург» пока не принимают в ФНЛ

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Липецкой области Михаил Маринин заявил, что в предстоящем сезоне у липецкого футбола будут две амбициозные задачи: подготовить стадион и завоевать путёвку в ФНЛ по спортивному принципу.
Gorod48 вчера в 11:11
Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
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Общество

Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
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Кино

Джеймс Ганн не будет сотрудничать с Marvel после «Стражей Галактики 3»

Американский кинематографист Джеймс Ганн заявил, что фильм Стражи Галактики 3 станет последней его работой для студии Marvel.
NewInform вчера в 07:27
Космос

В NASA назвали 6 подходящих для будущей колонизации планет

ToDay News Ufa вчера в 15:54
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Экономика

Мишустин подписал программу развития угольной отрасли до 2035 года

Новую программу развития угольной отрасли российской экономики подписал премьер-министр Михаил Мишустин 14 июня, сообщила пресс-служба правительства у себя на сайте.
ИА Красная Весна 14 июня в 11:57
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ 14 июня в 21:25
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском вчера в 10:41
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Политика

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ вчера в 16:20
8
Происшествия

Колымские рыбаки сняли на видео разлив нефтепродуктов в Охотском море

В магаданских группах WhatsApp распространилось видео, в котором колымские рыбаки сняли разлив нефтепродуктов у мыса Чирикова.
Весьма вчера в 06:32
6
Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
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Политика

Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян

"Прошу правительство обстоятельно все это проработать, и если действительно сбой происходит какой-то, донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики, а они, думаю, будут необходимы", - сказал президент на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости вчера в 09:44
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
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