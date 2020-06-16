К 10:01 индекс МосБиржи первый пробил 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов - уровня почти месячной давности, упав на 2,4% до 2679,42 пункта. Индекс РТС упал на 3% до 1200,87 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,2%.

Общество В Госдуму внесли проект об удаленной работе Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". 94

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 317

Армия и оружие Стокгольмский институт назвал количество ядерных боеголовок у КНДР От 30 до 40 ядерных боеголовок имелось в арсенале КНДР по состоянию на январь 2020 года, 16 июня сообщает южнокорейский портал KBS со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). 3

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 1,2K

Здоровье В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека. 32

Происшествия Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский. 45

Общество Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины. 12

Экономика Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.

Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net. 2

Происшествия В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе Разлив восьми кубометров нефтепродуктов произошел в Свердловской области, опасности для окружающей среды нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 1

Политика В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока 2", добавив, что это было бы "последним средством". 94

Экономика Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 8

Общество Жители Екатеринбурга выступили против реконструкции парка Екатеринбург, 15 июня 2020, 23:02 — REGNUM В Екатеринбурге прошли протесты в защиту парка XXII партсъезда у Дворца молодёжи. 35

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили. 282

Политика Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru". 16