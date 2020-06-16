Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%
К 10:01 индекс МосБиржи первый пробил 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов - уровня почти месячной давности, упав на 2,4% до 2679,42 пункта. Индекс РТС упал на 3% до 1200,87 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,2%.
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Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Общество
В Госдуму внесли проект об удаленной работе
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил, почему актер пил в день ДТП
ФАН вчера в 15:25
Культура
«Украли, но не у вас». «Квартал 95» Зеленского и «Дизель Шоу» не поделили шутку
Украина.ру 04:08
Армия и оружие
Стокгольмский институт назвал количество ядерных боеголовок у КНДР
От 30 до 40 ядерных боеголовок имелось в арсенале КНДР по состоянию на январь 2020 года, 16 июня сообщает южнокорейский портал KBS со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
ИА Красная Весна 03:42
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Здоровье
В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека.
REGNUM вчера в 04:26
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
RT на русском 04:56
Общество
Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией
Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
REGNUM 03:16
Экономика
Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
РБК 05:19
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Общество
Школы России оснастят камерами с функциями распознавания лиц
В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».
Известия 04:21
Происшествия
В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе
Разлив восьми кубометров нефтепродуктов произошел в Свердловской области, опасности для окружающей среды нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:52
Политика
В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока 2", добавив, что это было бы "последним средством".
РИА Новости 05:59
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM 14 июня в 01:29
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
Экономика
Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей
Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Piter.tv 05:35
Автоспорт
Марко: Разрешение на тесты Renault – щедрый жест
Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что сделал Renault щедрый подарок.
F1news.ru 04:47
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Общество
Жители Екатеринбурга выступили против реконструкции парка
Екатеринбург, 15 июня 2020, 23:02 — REGNUM В Екатеринбурге прошли протесты в защиту парка XXII партсъезда у Дворца молодёжи.
REGNUM вчера в 16:02
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Политика
Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:42
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54