Финансы
ТАССИндекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта. При этом в минимуме на 10:00 мск индекс Мосбиржи достигал 2670,41 пункта, впервые с 22 мая текущего года опустившись ниже уровня в 2700 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:59, Ашберн
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Экономика
Назван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года.
Lenta.ru 00:06
Общество
СМИ: в районе Кэсонского промышленного комплекса слышны взрывы
В райне Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине сегодняшнего дня (по корейскому времени) были слышны взрывы и наблюдался дым, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.
РИА Новости 02:59
Политика
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 14 июня в 07:26
Технологии
ABBYY открыла библиотеку разработок машинного обучения
ABBYY опубликовала свою библиотеку машинного обучения на принадлежащем Microsoft хранилище открытого кода GitHub.
Коммерсантъ 01:00
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Общество
В районах Саратовской области хотят оставлять транспортный налог
Транспортный налог, собираемый на уровне муниципалитетов, может оставаться в районах.
Четвертая Власть 01:56
Здоровье
Василий Орлов: «Амурчане не переболели коронавирусом до пандемии»
Есть распространенная теория, что Амурской области в хорошем смысле "повезло", потому что мы якобы переболели ранее.
Амурская правда 01:42
Технологии
В WhatsApp появились денежные переводы
WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
Деловое.ТВ вчера в 12:56
Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК вчера в 21:44
Происшествия
При взрыве на полигоне в Сибири пострадали четверо военных
Российская газета 01:37
Происшествия
Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при осуждении ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 20:23
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
Общество
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 8 миллионов.
Российская газета вчера в 19:58
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
REGNUM вчера в 06:31
Экономика
Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,4%
Поддержку рынку оказало решение Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.
Финмаркет 01:35
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство
News.ru вчера в 09:21
Общество
Роскачество проверило бензин Аи-92 на АЗС в Москве
Специалисты Роскачества провели проверку автомобильного бензина Аи-92 на семи АЗС в Москве, не выявили ни одного несоответствия требованиям, установленным законом.
RT на русском 01:45
Космос
Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса
Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.
Ин-спейс.ру вчера в 14:47
Энергетика
Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня.
Автоновости дня 14 июня в 23:48
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50