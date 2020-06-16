Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%
Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips вслед за мировыми площадками, которые упали на опасениях о второй волне коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики.
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Баскетбол
«Норникель» может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА
Горно-металлургическая компания "Норильский никель", являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование из-за экологической катастрофы в Норильске и последствий пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 06:21
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
«Единая Россия» назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы
Напомним, что на прошлой неделе были названы девять руководителей регионов, которых на выборах будет выдвигать "Единая Россия".
Российская газета 10:27
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Космос
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды
Российская газета вчера в 03:56
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Футбол
Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
RT на русском 09:02
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Общество
Аскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала
Ситуация сложилась следующим образом: ведущий спросил, для чего иногда в салоне самолетов оставляют красные карточки.
RuNews24.ru 09:09
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Экономика
Смоленский бизнес собираются поддержать «нулевой» ставкой
Власти региона рассматривают возможность дополнительной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса и принятых ограничительных мер.
Smolnarod.ru 10:14
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
REGNUM вчера в 13:30
Футбол
Правительство Великобритании продолжит бесплатно кормить нуждающихся детей благодаря Рэшфорду
Кабинет министров Великобритании изменил свое решение по финансированию питания детей во время летних каникул благодаря форварду «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.
Спорт-Экспресс 09:20
Политика
Порошенко захотели взять под стражу
Офис генерального прокурора Украины подал ходатайство в суд о взятии пятого президента Петра Порошенко под стражу по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Lenta.ru 09:04
Фигурное катание
Стало известно о беременности Липницкой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
Lenta.ru 08:57
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54