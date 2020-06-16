Финансы

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций открылся снижением биржевых индексов

Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.
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Рынок акций РФ смог сократить часть утренних потерь благодаря отскоку нефти, индексы удержали круглые рубежи

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
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В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

Эксперимент проведут в сентябре на одной из линий метро — снизят цену поездок во внепиковый период утром, чтобы уменьшить нагрузку в часы пик.
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В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
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В Минобороны РФ заявили о плановом порядке подготовки парада Победы

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Происшествия

Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии

Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известия 07:15
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МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана

Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и приговорённый к 16 годам тюрьмы, не фигурирует в схемах обменов заключёнными с Соединёнными Штатами.
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Правительство расширило программу льготных кредитов под 2%

Правительство увеличило лимит по программе кредитования под 2% на 100 млрд руб. до 350 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в понедельник, 15 июня.
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В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca

Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
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Армия и оружие

КНДР намерена ввести войска в демилитаризованную зону

По данным РИА Новости со ссылкой на заявление северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) намерен изучить возможность введения армии КНДР в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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В WhatsApp появилась функция денежных переводов

Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию поиска сообщений по дате.
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Общество

Части работающих пенсионеров с 1 июля повысят пенсии

Ряду категорий работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года повысят пенсии.
Вести Подмосковья вчера в 02:36
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Авто

В России стартовали продажи бюджетных моделей Chevrolet

Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня вчера в 02:53
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Финансы

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
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Общество

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

Lenta.ru 06:29
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Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Известия 06:47
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
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Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
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Общество

Правительство увеличило размер пособия по безработице

С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес.
Астрахань.Ру 07:15
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Происшествия

На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Футбол

«Химки» подают документы на лицензирование для Лиги Европы

По данным matchtv.ru, «Химки» оформляют заявку на лицензирование УЕФА для участия в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:57
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