Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.

Транспорт В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда Эксперимент проведут в сентябре на одной из линий метро — снизят цену поездок во внепиковый период утром, чтобы уменьшить нагрузку в часы пик. 93

Происшествия В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня. 22

Происшествия Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник. 5

Политика МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и приговорённый к 16 годам тюрьмы, не фигурирует в схемах обменов заключёнными с Соединёнными Штатами.

Экономика Правительство расширило программу льготных кредитов под 2% Правительство увеличило лимит по программе кредитования под 2% на 100 млрд руб. до 350 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в понедельник, 15 июня.

Авто Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально. 4

Армия и оружие КНДР намерена ввести войска в демилитаризованную зону По данным РИА Новости со ссылкой на заявление северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) намерен изучить возможность введения армии КНДР в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. 21

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 967

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 2K

Интернет В WhatsApp появилась функция денежных переводов Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию поиска сообщений по дате. 17

Авто В России стартовали продажи бюджетных моделей Chevrolet Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon. 133

Финансы РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. 158

Шоу-бизнес Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный. 21

Происшествия В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана. 928

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 374

Общество В Симферополе отменили проведение парада Победы Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко. 17

Общество Правительство увеличило размер пособия по безработице С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес. 2,1K

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 10

Происшествия На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах. 15