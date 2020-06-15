Финансы

ТАССТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель. Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая

Коммерсантъвчера в 04:07

Рынок акций РФ смог сократить часть утренних потерь благодаря отскоку нефти, индексы удержали круглые рубежи

Финмаркетвчера в 12:26

Российский рынок акций снизился четвертую сессию подряд

ПРАЙМвчера в 12:34

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов

News.ruвчера в 04:53

Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%

ТАССвчера в 12:57

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 03:18

«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 15 июня в коридоре 1225-1250 пунктов

SIA.ruвчера в 02:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
4,7K
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
353
Общество

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.
Lenta.ru вчера в 14:39
1,5K
Киберспорт

В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере

REGNUM вчера в 13:30
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
3K
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
691
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
69
Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
44
Футбол

Мусаев стал главным тренером «Краснодара»

Советский спорт 08:54
1
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,3K
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
131
Общество

Стала известна дата начала испытаний вакцины от коронавируса в РФ

Ранее скорое начало испытаний вакцины от коронавируса анонсировали в Минобороны РФ.
URA.Ru 13:07
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
177
Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

Учёному, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, пишет 15 июня «Интерфакс», ссылаясь на адвоката учёного Ивана Павлова.
78.ru вчера в 04:27
1,3K
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
3,8K
Политика

Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем, проведем".
РИА Новости 11:30
7
Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости вчера в 14:47
10
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
118
Кино

Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru 09:14
2
Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
1
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
1,4K
Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
18
Общество

В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками

В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
652
Общество

Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц

Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
REGNUM 06:54
473
Здоровье

В Республике Алтай усилят контроль за соблюдением санитарных правил

Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в Горном Алтае довольно напряженной.
ФедералПресс 03:39
4
Авто

Доработанная Tesla Model S поразила своим запасом хода

Концерн из США Tesla начал продажи новой Model S с запасом хода на 20% больше, чему предыдущей модели.
МонаВиста 11:29
5
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
814
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:51
12
Армия и оружие

Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США

Перекраску истребителя выполнила 576-я эскадрилья наземного обслуживания, входящая в состав 64-й эскадрильи "Агрессор", во время учений выполняющей роль противника.
Российская газета вчера в 02:29
14
Армия и оружие

В Москве началась подготовка к репетиции парада Победы на Красной площади

Российские военнослужащие приступили к подготовке первой ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
РИА Новости 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное