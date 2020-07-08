Индекс РТС упал на 0,24%, до 1242,56 пункта. Негативное влияние оказало снижение котировок акций ЛУКОЙЛа, имеющих большой вес в индексе Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 340

Армия и оружие В Британии заявили о военном «предупреждении» России Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. 181

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом. 203

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 40

Шоу-бизнес Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору. 13

Авто Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля. 19

Авто У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.

Авто На Камчатке транспортный налог сократят более чем на 30% Согласно изменениям в региональный закон о транспортном налоге, которые подготовило Минэкономразвития Камчатского края, ставка налога для легковых автомобилей старше 10 лет будет снижена в рамках мер по поддержке населения.

Политика Саакашвили отказал властям Грузии в легитимности Сомнение в легитимности действующей грузинской власти выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 июля в своем видеообращении на личной странице в социальной сети Facebook.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). 567

Гаджеты Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews. 104

Политика США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.

Армия и оружие Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.

Футбол «Белшина-2» — «Торпедо-БелАЗ-2»: что выбираем? Предлагаем прогноз на матч чемпионата резервной лиги Беларуси, в котором 10 июля «Белшина» принимает «Торпедо-БелАЗ».

Политика Германские министры отказались от министерской встречи G7 в США Берлин, 9 июля 2020, 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки».

Футбол «Нельзя было смотреть без слез». Кафельников — об игре «Спартака» На игру «Спартака» без слез смотреть было нельзя. В любом случае внутри команды происходит что-то, чего мы не знаем.