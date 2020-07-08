Финансы
РБКИндекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля
Индекс РТС упал на 0,24%, до 1242,56 пункта. Негативное влияние оказало снижение котировок акций ЛУКОЙЛа, имеющих большой вес в индексе Мосбиржи.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news вчера в 16:04
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
Происшествия
Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой
Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.
Известия 19:23
Авто
Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля
Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.
Коммерсантъ 12:34
Авто
У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой
В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru 07:39
Авто
На Камчатке транспортный налог сократят более чем на 30%
Согласно изменениям в региональный закон о транспортном налоге, которые подготовило Минэкономразвития Камчатского края, ставка налога для легковых автомобилей старше 10 лет будет снижена в рамках мер по поддержке населения.
МИР 24 19:51
Футбол
Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Саакашвили отказал властям Грузии в легитимности
Сомнение в легитимности действующей грузинской власти выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 июля в своем видеообращении на личной странице в социальной сети Facebook.
ИА Красная Весна 10:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Происшествия
В Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста у парламента
В Белграде у здания Народной скупщины (парламента) демонстранты устроили сидячую акцию протеста, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:27
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Игры
Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
UfaTime.ru 15:50
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Шоу-бизнес
Борис Корчевников показал, кого забрал из роддома
Несколько дней назад Борис Корчевников "навел шороху" среди поклонников, опубликовав в блоге снимок из роддома.
Paparazzi.ru 15:22
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 11:42
Футбол
«Белшина-2» — «Торпедо-БелАЗ-2»: что выбираем?
Предлагаем прогноз на матч чемпионата резервной лиги Беларуси, в котором 10 июля «Белшина» принимает «Торпедо-БелАЗ».
Все про Спорт ру 19:00
Общество
В России снесли памятник русским солдатам
Lenta.ru 19:43
Политика
Германские министры отказались от министерской встречи G7 в США
Берлин, 9 июля 2020, 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки».
REGNUM 15:09
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Футбол
«Нельзя было смотреть без слез». Кафельников — об игре «Спартака»
На игру «Спартака» без слез смотреть было нельзя. В любом случае внутри команды происходит что-то, чего мы не знаем.
Спорт-Экспресс 16:24
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Космос
Ярославцы смогут увидеть первый за последние 20 лет парад планет
Городской телеканал 06 июля в 17:36
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Здоровье
Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами
Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
Чита.Ру вчера в 19:47