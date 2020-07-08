Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов
Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Здоровье
В ВОЗ оценили риски распространения бубонной чумы в России
Распространение бубонной чумы в России крайне маловероятно, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, комментируя случаи заражения в Китае и Монголии.
Rambler News Service 05:08
Общество
В АТОР рассказали о сроках возобновления международных авиаперевозок
В России международные перелеты, скорее всего, возобновятся, не раньше сентября.
Суть событий вчера в 11:02
Армия и оружие
В воздушно-космических силах России появится второй самолет «Премьер»
Neva.Today вчера в 17:40
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Общество
«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции
Силовики начали обыск в редакции "МБХ медиа", сообщается на сайте издания. Также об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".
РБК 05:13
Общество
Спутники США обнаружили новый ядерный объект в Северной Корее
Эксперты считают, что обнаружен и зафиксирован на фотографиях активно действующий научный объект, на котором, вероятно, производятся ядерные боеголовки.
Lenta.ru 04:40
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Футбол
Дзюба спел «Голубую луну» во время празднования чемпионства «Зенита»
Дзюба во время празднования чемпионства "Зенита" исполнил песню "Голубая луна" инстаграм margarita_ozdoeva pic.twitter.com / ncvfka6gft — Eurosport.ru (@ Eurosport_RU) July 9, 2020Ранее Дзюба изобразил секс с Сердаром Азмуном, празднуя чемпионство в раздевалке "Зенита".
Soccer.ru 04:55
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну
Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 07 июля в 02:39
Происшествия
Полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки, грозит 9 лет колонии
Екатеринбург Онлайн 03:00
Шоу-бизнес
«Я все та же Лиза»: Арзамасова ответила на критику романа с Авербухом
Актриса Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам, критикующим ее роман с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.
Газета.Ru 03:37
Шоу-бизнес
Четырехлетний сын утонувшей звезды «Хора» рассказал о гибели мамы
Сын 33-летней актрисы Наи Риверы в беседе с полицейскими подтвердил ее гибель, сообщает TMZ.
Газета.Ru 04:48
Общество
Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова
Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова
РИА Новости 04:39
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы вчера в 03:15
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
РИА Новости 04:20
Футбол
Федун: Тедеско останется главным тренером в следующем сезоне
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера "красно-белых" в следующем сезоне.
РИА Новости вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Тимати открыл в Москве новую сеть ресторанов
Отмечается, что главным отличием Chicken Mafia от других московских ресторанов быстрого питания станет цена блюд, которую рэпер пообещал держать на доступном уровне.
RuNews24.ru 01:20
Культура
Netflix внезапно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Премьера финальной части шоу из восьми эпизодов обещана на конец этого года.
Российская газета 04:14
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Футбол
«Карпаты» исключены из чемпионата Украины за повторную неявку на матч
Львовские "Карпаты" исключены из чемпионата украинской премьер-лиги (УПЛ) за повторную неявку на матч без уважительной причины, сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).
РИА Новости 05:22
Политика
Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сохраняет дружеские взаимоотношения с действующим лидером России Владимиром Путиным.
РБК 04:26
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Политика
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
Lenta.ru 07 июля в 17:08