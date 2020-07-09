Финансы

РБКРБКИндекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля

Индекс Московской биржи упал на 0,56%, до 2799,94 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:51 мск. Индекс РТС упал на 0,24%, до 1242,56 пункта.
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Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля

РБК03:52

Рынок акций РФ завершил торги распродажами, индекс МосБиржи упал к 2780 пунктам

Интерфакс12:30

Российский рынок акций снизился 3-й день подряд на фоне упавших нефти и западных индексов

ПРАЙМ12:48

Итоги четверга, 9 июля: Пятницу российский рынок начнет в минусе

Finam.Ru13:30

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:13

Торги на российском рынке акций закрылись снижением ключевых индексов

ИА Красная Веснавчера в 13:44

Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

ТАССвчера в 13:11
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Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
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Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

Однопартийцы бывшего лидера Украины Петра Порошенко из «Европейской солидарности» назвали «местью Кремля» обнародование фальшивой записи, на которой Порошенко якобы говорит с российским президентом Владимиром Путиным.
Городовой 14:36
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 06:48
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Политика

Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
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Гаджеты

Озвучены предполагаемые спецификации планшета Samsung Galaxy Tab S7+

На днях стала известна дата онлайнового мероприятия, где покажут смартфон Galaxy Note20.
Игромания.ру 12:45
Авто

Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

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В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Российская газета 07:35
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Политика

В Госдуме предложили ввести санкции против литовского бизнеса

Евгений Марченко, напротив, говорит о полном запрете на деятельность литовских предпринимателей.
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Происшествия

Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Дед

Криминальный авторитет по прозвищу Дед, являющийся гражданином Армении, выдворен за пределы Украины.
Газета.Ru 14:27
Технологии

Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма

Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
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Футбол

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью с "Борнмутом" в матче 34-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 15:04
Здоровье

Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных

Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата.
Известия 13:17
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
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Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
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Шоу-бизнес

Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания

Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Экономика

Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар 3,4 млрд рублей

"Национальная система платежных карт" (НСПК), оператор платежной системы "Мир", вошла в число крупнейших российских рекламодателей и в 2019 году потратила на рекламу, маркетинг и пиар 3,367 млрд рублей, следует из ее отчетности.
Интерфакс 08:16
Происшествия

С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей

Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС), сообщило Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 15:05
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Наука

Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино

Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва вчера в 09:54
Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Недомогание и плохое самочувствие могут быть связаны, с чем угодно, и лишь во время случайного осмотра врача выясняется, что человек болен сахарным диабетом.
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
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Культура

Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае

Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 10:21
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Политика

Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
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Экономика

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Политика

Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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