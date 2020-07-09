Финансы
РБКИндекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля
Индекс Московской биржи упал на 0,56%, до 2799,94 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:51 мск. Индекс РТС упал на 0,24%, до 1242,56 пункта.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
Однопартийцы бывшего лидера Украины Петра Порошенко из «Европейской солидарности» назвали «местью Кремля» обнародование фальшивой записи, на которой Порошенко якобы говорит с российским президентом Владимиром Путиным.
Городовой 14:36
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Гаджеты
Озвучены предполагаемые спецификации планшета Samsung Galaxy Tab S7+
На днях стала известна дата онлайнового мероприятия, где покажут смартфон Galaxy Note20.
Игромания.ру 12:45
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Tvoe-avto.com 14:22
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Российская газета 07:35
Политика
В Госдуме предложили ввести санкции против литовского бизнеса
Евгений Марченко, напротив, говорит о полном запрете на деятельность литовских предпринимателей.
Ридус 14:30
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Происшествия
Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Дед
Криминальный авторитет по прозвищу Дед, являющийся гражданином Армении, выдворен за пределы Украины.
Газета.Ru 14:27
Технологии
Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма
Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Футбол
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью с "Борнмутом" в матче 34-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 15:04
Здоровье
Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных
Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата.
Известия 13:17
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Экономика
Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар 3,4 млрд рублей
"Национальная система платежных карт" (НСПК), оператор платежной системы "Мир", вошла в число крупнейших российских рекламодателей и в 2019 году потратила на рекламу, маркетинг и пиар 3,367 млрд рублей, следует из ее отчетности.
Интерфакс 08:16
Происшествия
С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС), сообщило Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 15:05
Наука
Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино
Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва вчера в 09:54
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков
Недомогание и плохое самочувствие могут быть связаны, с чем угодно, и лишь во время случайного осмотра врача выясняется, что человек болен сахарным диабетом.
Live24 08:26
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 10:21
Политика
Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
Известия 14:39
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Политика
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 13:10