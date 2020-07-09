Индекс Московской биржи упал на 0,56%, до 2799,94 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:51 мск. Индекс РТС упал на 0,24%, до 1242,56 пункта.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля

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