«За последние сутки в России выявлены 5218 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1195 случаев (22,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Потерю костной и мышечной массы, вызванную длительным нахождением в условиях микрогравитации, можно предотвратить, если вводить ингибитор белка миостатина — рецептор-обманку (модификацию рецептора к активину II типа, ACVR2B), сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
В рамках перевооружения войск Восточного военного округа на современную военную технику в зенитное ракетное соединение ВВО впервые на Дальнем Востоке поступила новейшая зенитная ракетная система на гусеничной базе С-300В4.
Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Эксперты прогнозируют падение на 8,5%. Для людей моментальный обвал рубля, например, до 100 и выше рублей за доллар или евро, а потом его постепенное продолжительное укрепление, как это обычно и бывает, не катастрофический сценарий.