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Rambler News Service
Rambler News Service

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с конца июля

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Интерфакс

Рынок акций РФ ускорил падение из-за обвалившейся нефти

Интерфаксвчера в 12:21
ТАСС

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля 2020 года

ТАССвчера в 07:44
Коммерсантъ

Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы

Коммерсантъвчера в 08:31
REGNUM

Индекс Мосбиржи впервые с июля опустился ниже 2900 пунктов

REGNUMвчера в 08:29
ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов, индекс РТС - ниже 1200 пунктов

ПРАЙМвчера в 08:06
Rambler News Service

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с конца июля

Rambler News Serviceвчера в 07:57
РБК

Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля

РБКвчера в 08:42

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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В России выявили 5218 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлены 5218 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1195 случаев (22,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
RT на русском03:30

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

Потерю костной и мышечной массы, вызванную длительным нахождением в условиях микрогравитации, можно предотвратить, если вводить ингибитор белка миостатина — рецептор-обманку (модификацию рецептора к активину II типа, ACVR2B), сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+17 сентября в 15:41

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM03:35
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Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

В рамках перевооружения войск Восточного военного округа на современную военную технику в зенитное ракетное соединение ВВО впервые на Дальнем Востоке поступила новейшая зенитная ракетная система на гусеничной базе С-300В4.
Военное обозрение02:10
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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Чем грозит россиянам доллар или евро по 100 рублей

Эксперты прогнозируют падение на 8,5%. Для людей моментальный обвал рубля, например, до 100 и выше рублей за доллар или евро, а потом его постепенное продолжительное укрепление, как это обычно и бывает, не катастрофический сценарий.
Live2403:25
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