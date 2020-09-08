В воронежских больницах для пациентов с COVID-19 вводят новые места

Наибольшее количество мест — 100 — появилось в ВГКБ № 2. Кроме того, 60 коек для больных COVID-19 развернули в ВГКБ № 20, а еще 40 — в ВГКБ № 3. При этом в структуре отметили, что на прошлой неделе дополнительные койки развернули в БСМП № 1, БСМП № 10, ОДКБ № 2, Центре профилактики и борьбы со СПИД и Борисоглебской райбольнице.