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Rambler News Service
Rambler News Service

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с конца июля

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Коммерсантъ

Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы

Коммерсантъ08:31
REGNUM

Индекс Мосбиржи впервые с июля опустился ниже 2900 пунктов

REGNUM08:29
РБК

Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля

РБК07:50
Интерфакс

Индекс РТС обновил минимум с конца мая

Интерфакс08:06
Rambler News Service

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с конца июля

Rambler News Service07:57
ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов, индекс РТС - ниже 1200 пунктов

ПРАЙМ08:06
ТАСС

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля 2020 года

ТАСС07:44

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
1,6K

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
2,2K

Разговор без галстуков: Путин научил продвижению по карьерной лестнице

Сегодня во время видеовстречи глава государства вышел на связь с победителями конкурса "Лидеры России" без галстука, поприветствовав их при этом неформально и в некоторой степени просто, по-дружески: "Здорово!"
Царьград07:20
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Новые iPad Air и Apple Watch представят сегодня в 16:00 мск

Авторитетный сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам, связанным с Apple, подтверждает предыдущую информацию о сегодняшнем анонсе новых часов Apple Watch и планшета iPad Air.
iXBT.com03:03

В воронежских больницах для пациентов с COVID-19 вводят новые места

Наибольшее количество мест — 100 — появилось в ВГКБ № 2. Кроме того, 60 коек для больных COVID-19 развернули в ВГКБ № 20, а еще 40 — в ВГКБ № 3. При этом в структуре отметили, что на прошлой неделе дополнительные койки развернули в БСМП № 1, БСМП № 10, ОДКБ № 2, Центре профилактики и борьбы со СПИД и Борисоглебской райбольнице.
Обозреватель Врн07:22
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Праздничная версия игры Super Mario к ее 35-летию вышла на Switch

Обновленную игру Super Mario 3D All-Stars для портативной игровой консоли Nintendo Switch к 35-летию выхода самой продаваемой игры в истории Super Mario Bros. выпустит японская компания Nintendo, 4 сентября сообщает Daily Mail.
ИА Красная Весна6 сентября в 09:19
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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русскомвчера в 14:10
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