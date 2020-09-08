Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Сегодня во время видеовстречи глава государства вышел на связь с победителями конкурса "Лидеры России" без галстука, поприветствовав их при этом неформально и в некоторой степени просто, по-дружески: "Здорово!"
Авторитетный сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам, связанным с Apple, подтверждает предыдущую информацию о сегодняшнем анонсе новых часов Apple Watch и планшета iPad Air.
Наибольшее количество мест — 100 — появилось в ВГКБ № 2. Кроме того, 60 коек для больных COVID-19 развернули в ВГКБ № 20, а еще 40 — в ВГКБ № 3. При этом в структуре отметили, что на прошлой неделе дополнительные койки развернули в БСМП № 1, БСМП № 10, ОДКБ № 2, Центре профилактики и борьбы со СПИД и Борисоглебской райбольнице.
Обновленную игру Super Mario 3D All-Stars для портативной игровой консоли Nintendo Switch к 35-летию выхода самой продаваемой игры в истории Super Mario Bros. выпустит японская компания Nintendo, 4 сентября сообщает Daily Mail.
В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.