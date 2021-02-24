ПРАЙМИндекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов впервые за неделюИндекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые почти за неделю на фоне ослабления доллара к рублю.В источникеПРАЙМАргументы и ФактыПодробнее о событииРоссийский рынок акций упал по основным индексамПРАЙМвчера в 12:20Рынок акций РФ закрылся в красной зоне на противоречивом внешнем фонеТАССвчера в 11:52Индекс МосБиржи упал на 1,4%, индекс РТС - на 0,7%Финмаркетвчера в 10:59Итоги среды, 24 февраля: Рынок РФ подвергся пессимистическим настроениямFinam.Ruвчера в 12:05Рынок акций РФ закрылся в красной зонеАргументы и Фактывчера в 14:27Дневной обзор рынка 24.02.2021. Рубль снимает часть внешнеполитических рисков и следует за нефтьюГлас Народавчера в 07:46Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%Интерфаксвчера в 02:37Показать ещёОценить8КомментироватьПоделиться