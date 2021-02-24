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Индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов впервые за неделю

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые почти за неделю на фоне ослабления доллара к рублю.В источнике
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Как сообщается на сайте компании, сейчас проводятся мероприятия по ликвидации подтопления, в частности, специалисты возводят перемычки, чтобы остановить дальнейшее поступление воды, затем начнется осушение шахт.
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