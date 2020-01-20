Финансы

Взгляд.руВзгляд.руИндекс Мосбиржи установил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
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Индекс Мосбиржи по итогам дня установил новый рекорд

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Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
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Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

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По данным министерства территориальной безопасности края, в здании отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 прорвало трубу отопления.
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В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
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В Ростовской области построят новую свиноферму за 1,2 млрд рублей

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Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
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В Венской государственной опере прокомментировали ситуацию с заменой дирижёра Валерия Гергиева перед спектаклем «Лоэнгрин», который прошёл в минувшее воскресенье, 19 января, сообщает РИА Новости.
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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
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