Финансы

Взгляд.руВзгляд.руИндекс Мосбиржи установил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
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Индекс Мосбиржи по итогам дня установил новый рекорд

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Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

News.ru03:49

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на открытии торгов

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Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
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