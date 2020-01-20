Финансы
Взгляд.руИндекс Мосбиржи установил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
В США показали форму космических войск США
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Футбол
«Аталанта» проиграла аутсайдеру чемпионата Италии СПАЛу
«Аталанта» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла СПАЛу — 1:2. В составе хозяев забил Йосип Иличич, у гостей отличились Андреа Петанья и Маттиа Валоти.
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Шоу-бизнес
Питт и Энистон трогательно обнялись на премии Гильдии киноактеров США
В ходе церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США бывшие супруги заметно переживали друг за друга, а после награждения нежно обнялись за кулисами.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Кино
Два фильма Феллини выйдут в прокат по случаю его столетия
В российский прокат выйдут два фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» — по случаю столетней годовщины со дня рождения режиссёра.
Футбол
Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг национальных чемпионатов.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Здоровье
На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили всех заявление о сложении с себя королевских обязанностей, согласовали все детали своего нового статуса с королевой Елизаветой II.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Асмус за съемки в «порнографии»
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская на своей странице в Instagram жестко унизила свою коллегу по шоу-бизнесу Кристину Асмус.
Политика
Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства
В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.
Киберспорт
Назван лучший игрок 2019 года в CS: GO по версии HLTV
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала
Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Политика
В Берлине сегодня состоится конференция по Ливии
Конференция пройдет в рамках Берлинского процесса, который был инициирован в середине августа и нацелен на начало политического урегулирования военного конфликта в Ливии.
Авто
Названы пять способов «убить» машину зимой
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Происшествия
В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.