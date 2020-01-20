Финансы

Взгляд.руВзгляд.руИндекс Мосбиржи установил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
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Индекс РТС впервые с начала апреля 2012 года преодолел отметку в 1650 пунктов

ТАСС04:41

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

РБК02:52

Индекс Мосбиржи установил новый максимум в 3200 пунктов

Коммерсантъ02:20

Индекс Мосбиржи установил исторический максимум

Взгляд.ру02:14

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

News.ru03:49

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Красная весна03:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на открытии торгов

Банки.ру02:02
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Происшествия

Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт

ТАСС 03:41
Транспорт

По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов

По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.
Российская газета 04:08
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости вчера в 23:15
Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
Экономика

Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже

Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 03:16
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

Известия 04:27
Политика

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество

Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати

Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.
Lenta.ru 03:41
Музыка

Американский певец умер на выступлении

71-летний Дэвид Олни, американский певец, скончался во время выступления, написала «Свободная пресса».
Телеканал 360° 04:27
Гаджеты

Флагман Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока. Телефон продемонстрируют общественности 10 февраля.
OAnews 04:23
Общество

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
РБК вчера в 16:01
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС вчера в 10:12
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
РИА Новости 04:27
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Экономика

Экспорт живого скота запретили в Казахстане

Изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп, — заявили в ведомстве.
iReactor 02:19
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики

Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Капитал страны вчера в 23:23
Происшествия

В Якутии стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика

ТАСС 04:53
Политика

Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Взгляд.ру вчера в 13:08
Энергетика

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.
Lenta.ru 01:22
Общество

На Украине переучат учителей русскоязычных школ

Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Газета.Ru 04:22
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Экономика

Назван средний размер долга жителей РФ перед банками

За год задолженность перед банками в среднем выросла на 12,5%, до 319 тыс. руб. Также активно растёт долг у молодых людей 22 − 25 лет: за 2019 год на 14% — до 134,7 тыс. руб. Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже.
REGNUM 04:28
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Бастрыкин хочет наказать саратовского экс-судью за ДТП с пострадавшим

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на привлечение бывшего саратовского судьи в качестве обвиняемого по уголовному делу, сообщается на сайте коллегии.
FreeNews-Volga вчера в 02:01
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
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