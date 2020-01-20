Финансы
Взгляд.руИндекс Мосбиржи установил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
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Транспорт
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов
По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Экономика
Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже
Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.
Политика
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.
Музыка
Американский певец умер на выступлении
71-летний Дэвид Олни, американский певец, скончался во время выступления, написала «Свободная пресса».
Гаджеты
Флагман Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока. Телефон продемонстрируют общественности 10 февраля.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Политика
Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Экономика
Экспорт живого скота запретили в Казахстане
Изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп, — заявили в ведомстве.
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики
Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Политика
Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Энергетика
«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США
В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.
Общество
На Украине переучат учителей русскоязычных школ
Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Экономика
Назван средний размер долга жителей РФ перед банками
За год задолженность перед банками в среднем выросла на 12,5%, до 319 тыс. руб. Также активно растёт долг у молодых людей 22 − 25 лет: за 2019 год на 14% — до 134,7 тыс. руб. Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Происшествия
Бастрыкин хочет наказать саратовского экс-судью за ДТП с пострадавшим
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на привлечение бывшего саратовского судьи в качестве обвиняемого по уголовному делу, сообщается на сайте коллегии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.