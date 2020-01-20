Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.

Транспорт По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.

Общество Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Экономика Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.

Общество Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.

Общество В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.

Происшествия В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.

Экономика Экспорт живого скота запретили в Казахстане Изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп, — заявили в ведомстве.

Политика Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.

Энергетика «Газпрому» предсказали прямое столкновение с США В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.

Общество На Украине переучат учителей русскоязычных школ Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.

Экономика Назван средний размер долга жителей РФ перед банками За год задолженность перед банками в среднем выросла на 12,5%, до 319 тыс. руб. Также активно растёт долг у молодых людей 22 − 25 лет: за 2019 год на 14% — до 134,7 тыс. руб. Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже.

Происшествия Бастрыкин хочет наказать саратовского экс-судью за ДТП с пострадавшим Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на привлечение бывшего саратовского судьи в качестве обвиняемого по уголовному делу, сообщается на сайте коллегии.