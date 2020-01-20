Экономика
Взгляд.руИндекс Мосбиржи установил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Происшествия
До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области
Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Футбол
РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году
На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Энергетика
В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти
Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Общество
Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Минэкономразвития опубликовало проект постановления, согласно которому автовладельцы смогут легально покупать "красивый" госномер для своего транспортного средства.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Здоровье
Новый коронавирус передается от человека к человеку
Китай подтвердил: новый вирус, вызвавший вспышку неизвестной пневмонии, передается от человека к человеку.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Политика
В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию
Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Происшествия
На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском
На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Здоровье
В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Культура
Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма
На сайте для размещения петиций change.org, который пользуется популярностью среди пользователей, поклонники сериала «Ведьмак» опубликовали петицию, содержащую требование отстранить от работы шоураннера проекта Лорен Хиссрич, которой не удается, как считают авторы, создать качественное шоу.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Общество
Петербург начал день с температурного рекорда
День только начался, а погода в Петербурге уже побила очередной рекорд.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом Новые веяния Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на стыке веков создал легендарную команду «галактикос».
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Здоровье
Врач-эндокринолог рассказал, сколько воды необходимо пить в день
Норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров воды. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.
Происшествия
В Новосибирске горит крематорий
В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу МЧС по НСО.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.