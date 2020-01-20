Финансы

РБКРБКИндекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 3210 пунктов. Согласно данным торговой площадки максимальное значение составило 3 213,81 пункта. По состоянию на 10:25 индекс Мосбиржи составляет 3 208,03 пункта (+0,34%).
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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3210 пунктов

ТАСС02:17

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

РБК02:52

Индекс Мосбиржи установил новый максимум в 3200 пунктов

Коммерсантъ02:20

Индекс Мосбиржи установил исторический максимум

Взгляд.ру02:14

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Красная весна03:01

Индекс Мосбиржи установил исторический максимум на открытии торгов

DP.RU02:47

Индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума

ГЛАС.RU02:41
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Происшествия

СФ обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми

В Совете Федерации обсудят в связи с трагедией в пермском хостеле возможность внесения изменений в действующее законодательство о хостелах, возможно, следует запретить их размещение в подвалах, где проходят домовые коммуникации, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
РИА Новости 01:38
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Политика

Сатановский объяснил, почему в Британии испугались украинского «тризуба»

Великобритания наверняка не станет исполнять требования украинского МИДа удалить из списка экстремистских материалов «тризуб», для чего есть веские причины.
Infox.ru 02:45
Происшествия

Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит

Шторма и бури вызвали хаос в двух городах Австралии. В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC.
REGNUM 00:24
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Происшествия

Уголовное дело Алексея Прокопенко возвращено следователю

Уголовное дело в отношении Алексея Прокопенко возвращено в СЧ СУ УМВД по Саратову.
Взгляд-инфо 01:04
Происшествия

Суд Казани отпустил по УДО осужденного по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»

РИА Новости 03:05
Политика

Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии

В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
РЕН ТВ вчера в 13:26
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС 02:38
Общество

«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании

Как пишет «Новая газета», «Велада» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, которая работала помощницей руководителя «Конкорд менеджмент и консалтинг» (компания Евгения Пригожина).
Коммерсантъ 03:11
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
РБК вчера в 22:00
Общество

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

BFM.ru 03:08
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
РИА Новости 02:14
Происшествия

Суды Петербурга вновь эвакуируют

Несколько судов Санкт-Петербурга утром 20 января получили электронные сообщения об угрозе «заминирования», из-за чего сотрудники и посетители учреждений были срочно эвакуированы.
REGNUM 01:57
Общество

Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский

В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
Форпост Северо-Запад 02:29
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Здоровье

Жители Кизляра пожаловались на качество водопроводной воды

Кавказский узел 17 января в 17:49
Общество

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Гаджеты

Xiaomi урезала цену на самый дорогой Redmi K20 Pro Premium

Компания Xiaomi существенно снизила цену на самую дорогую версию смартфона Redmi K20 Pro Premium.
iXBT.com вчера в 18:17
Политика

Немецкая газета Handelsblatt заявила о геополитической победе России

Россия одерживает победу за победой на международной арене, становясь центром мировой политики.
Политическая Экспертиза 02:10
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами

Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Летидор вчера в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
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