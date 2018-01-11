Экономика
RT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Политика
Медведчук призвал Зеленского принять закон о референдуме
Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует советоваться с жителями страны в таких вопросах как открытие рынка земли или вступление в НАТО, а также призвал принять закон о референдуме.
РИА Новости 13:53
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК 16:00
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда 03 ноября в 17:46
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку
В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщило агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
Общество
Звонок Путину помог исполнить последнее желание онкобольной россиянки
Аргументы и Факты 15:18
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
Политика
США опасаются боевого применения искусственного интеллекта Россией
Американский министр обороны Марк Эспер в ходе конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне заявил, что потенциал России и Китая в сфере искусственного интеллекта постоянно увеличивается и это не исключает его применение в военной практике, предают РИА Новости.
NewInform 16:58
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 вчера в 01:15
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс 10:35
Культура
Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве
Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».
Политика Сегодня вчера в 07:01
Политика
Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service 12:34
Политика
Турчак отреагировал на заявления коммуниста Рашкина в Госдуме
Вице-спикер Совета Федерации РФ и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал выступление в Госдуме депутата от КПРФ Валерия Рашкина.
Телеканал 360° 14:22
Кино
Мэттью Макконахи предложили роль в новом «Бэтмене»
Piter.tv 14:53