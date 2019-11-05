Экономика

RT на русскомRT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

ТАСС02:23

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

RT на русском03:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:46

Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

Ведомости02:21

Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум

News.ru02:17

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК03:54

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru02:37
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия

На Алтае дети отравились, выпив из найденной у реки бутылки

В Алтайском крае четыре школьника попали в больницу с признаками отравления после того, как выпили из бутылки с синей жидкостью, которую нашли на берегу реки.
Газета.Ru 07:59
Общество

Гончарук презентовал бюджет Украины на 2020 год

Согласно презентации, которую представил Гончарук, основная часть расходов в 2020 году будет направлена на обслуживание внешнего долга в размере 141 млрд грн (около 400 млрд рублей).
Украина.ру 05:09
Происшествия

Генерал СК рассказал о выпивавших во время обыска сотрудниках ФСБ

Бывший глава московского управления Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов, обвиняемый в коррупции, заявил, что следователи ФСБ во время обыска в его доме спустились в подвал, где хранился коньяк, и напились.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Футбол

Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
RT на русском 08:00
Футбол

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Газета.Ru 05:29
Политика

Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку

Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:17
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Политика

Президент Ирана заявил о сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран начнет новый этап по сокращению обязательств по ядерной сделке c США, сообщил президент страны Хасан Роухани.
РБК 04:32
Происшествия

В Приморье обнаружены тела двух детей

BFM.ru вчера в 23:28
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Происшествия

В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Политика

Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно

В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — сообщила Захарова.
РИА Новости 04:01
Общество

Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16
Происшествия

Боевики наркокартелей расстреляли женщин и детей на трассе

Lenta.ru 06:36
Энергетика

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Происшествия

Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину

Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Политика

В Госдуме объяснили отказ Украины от транзита газа интересами США

Заявления о готовности украинской стороны прекратить транзит газа из России были сделаны под давлением американской стороны, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Экономика сегодня 07:29
Технологии

Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика своих страниц

«Одноклассники» открыли для пользователей доступ к статистике профилей.
Пятый канал 06:33
Экономика

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Политика

Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35.
ТАСС 05:36
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество

Умер актер театра Et Cetera Петр Смидович

ТАСС 07:56
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов продал дачу после расставания с Анастасией Заворотнюк

StarHit.ru 03:30
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Газета.Ru вчера в 18:29
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Политика

Штайнмайер написал Горбачеву о будущем России и Европы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину падения Берлинской стены направил письмо первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Рамблер 08:03
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