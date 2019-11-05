Экономика

RT на русскомRT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

ТАСС02:23

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

RT на русском03:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:46

Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум

News.ru02:17

Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

Ведомости02:21

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК03:54

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru02:37
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Общество

Глава Минпросвещения заявила о помехах учебе из-за ЕГЭ

Министр пояснила, что в зарубежных странах, где есть подобные ЕГЭ экзамены, подготовка к ним ведется на факультативных занятиях, чтобы не мешать обучению.
Rambler News Service 04:01
Армия и оружие

Украина представила «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Инженеры из днепровского конструкторского бюро "Южное" изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую почти "невозможно сбить".
РЕН ТВ 03 ноября в 05:50
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Происшествия

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

Сотрудники силовых служб задержали в Москве готовившего теракт мужчину, сообщил во вторник, 5 ноября, РЕН ТВ.
Известия 04:11
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Политика

В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе

Ранее, 4 ноября, в Петровском (Донбасс) сорвалось разведение сил, запланированное на 13:00.
РБК 05:15
Армия и оружие

В МИД РФ считают незаконным военное присутствие США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 05:05
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Происшествия

СК заподозрил пилота «ИрАэро» в передаче управления самолетом знакомой

Интерфакс 04:31
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Технологии

Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц

Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service 05:19
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Политика

Конгрессмен: надо помочь странам «Триморья» снизить зависимость от России

Оказать поддержку странам Центральной и Восточной Европы в избавлении от «излишней» зависимости от российского топлива предложила член палаты представителей США Марси Каптур 5 ноября, сообщает RT.
Красная весна 04:13
Футбол

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.
Матч ТВ 03:01
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Шоу-бизнес

Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения

Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 02:45
Футбол

Точилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

По данным "Чемпионата", предстоящая игра 16-го тура между "Сочи" и ЦСКА станет решающей для наставника клуба Александра Точилина.
Sport.ru 04:29
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Армия и оружие

Почему «Булава» не может летать на запад

Полигон находится под плотным наблюдением иностранной разведки, поэтому на него запускают ракеты более старых модификаций.
Популярная механика 03:40
Футбол

Андре Гомеш получил ужасный перелом ноги в матче против «Тоттенхэма»

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш получил жуткую травму в матче против «Тоттенхэма».
Soccer.ru вчера в 10:43
Экономика

315 миллионов долларов наличными Россия отправила в Венесуэлу за год

Для доставки в Венесуэлу наличных суммой в 315 миллионов долларов понадобилось шесть самолетов.
Новые Известия 02 ноября в 04:32
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз

Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
News.ru 04:59
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