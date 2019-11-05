Финансы
RT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Жителей Кузбасса 49-ти и 35-ти лет задержали по подозрению в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
Газета.Ru 02:21
Футбол
Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
Газета.Ru вчера в 02:51
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Общество
Названы способы похудеть без физических упражнений
Эксперты составили ряд рекомендаций, которые помогут людям с лишним весом сбросить вес без физических упражнений.
Piter.tv вчера в 06:01
Интернет
Компания Facebook поменяла логотип
Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
Сегодня, 5 ноября, появилась информация о том, что 60 работников петербургского отделения торговой сети «Лента» оказались на амбулаторном лечении из-за отравления.
Discover24 03:35
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru 03 ноября в 05:20
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения на детсад в Нарьян-Маре
Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
РБК вчера в 23:32
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика
Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать
Помимо попытки выстроить независимый от власти Еврокомиссии "Сингапур-на-Темзе", которая вылилась в нынешний фарс в виде Брекзита, особое место в планах этих имперцев занимала идея превращения Великобритании в энергетическую сверхдержаву.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Хоккей
Сборная России по хоккею победила на старте молодежной Суперсерии
РЕН ТВ вчера в 22:15
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Футбол
«Спартак» дома проиграл «Арсеналу», это первое поражение Тедеско в РПЛ
Спорт день за днем вчера в 13:02
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество
Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных
В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование.
РИА Новости 03:29
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Происшествия
В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре
В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет.
Российская газета вчера в 23:07
Авто
Областные чиновники хотят потратить 8 миллионов на новые авто
Общая сумма, которую чиновники готовы потратить на транспортные средства, составляет 8 173 333,32 рублей.
Orenburg.media 02:13
Общество
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Экономика
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Discover24 02:44
Политика
Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий
Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru вчера в 05:26