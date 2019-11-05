Экономика

RT на русскомRT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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