Экономика
RT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».
Известия 10:46
Происшествия
Московский школьник выстрелил в девушку на свидании
В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.
Lenta.ru 10:19
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Дальний Восток — единственная территория России, по которой президент поставил задачу формирования отдельной национальной программы, отмечают в Минвостокразвития.
РБК 10:19
Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика
Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
РИА Новости 08:23
Общество
Во Львове за песню на русском музыканту разбили гитару
Уличному музыканту, который исполнял песню на русском языке в центре Львова, разбили гитару.
Вести.Ru 09:04
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Сразу стоит отметить, что название Xiaomi Mi CC9 Pro относится только к китайской версии смартфона, глобальная версия называется Xiaomi Mi Note 10 Pro.
The GEEK 03:11
Общество
Как похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
ТАСС 08:28
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Финансы
Ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках не превышает 6,36%
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в конце октября в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до 6,36% годовых, пишет «Коммерсант».
Вечерние Челны 08:47
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой
Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой В Сети восхищаются фотографиями 15-летней Марианны.
Экспресс газета 08:13
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд по теплу
Вторник, 5 ноября, стал самым теплым днем ноября в Москве за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя +10,6°C в полдень.
Газета.Ru 10:48
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Политика
Путин одобрил замену «Википедии»
Президент России Владимир Путин высказался за замену интернет-энциклопедии «Википедия» на российский аналог, сообщают журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 11:19
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском 03 ноября в 11:10
Гаджеты
Western Digital Ultrastar DC SS540 — SAS-3 SSD для ЦОД
Western Digital представила твердотельные накопители Ultrastar DC SS540 корпоративного класса.
3DNews 10:57
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17