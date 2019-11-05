Финансы

RT на русскомRT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК03:54

Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

ТАСС02:23

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:46

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru02:37

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

RT на русском03:01

Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

Ведомости02:21

Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум

News.ru02:17
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Политика

Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией

Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту.
Lenta.ru 04:06
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия

В Томске руководителя Свидетелей Иеговы посадили на 6 лет

По данным СК, с апреля 2017 года по июнь 2018 года подсудимый вел проповедническую деятельность и организовывал религиозные выступления и богослужения, а также собирал деньги под видом пожертвований.
Российская газета 04:05
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Футбол

В АПЛ тренеры могут получить возможность запрашивать видеоповторы

Ожидается, что будет рассмотрен вариант, при котором наставники команд могут получить возможность запрашивать до трех повторов за игру.
Евро-футбол.ру 02:41
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Футбол

Сергей Юран: «Если Тедеско считает, что Умяров и Крал устали, пусть отправит их в Кисловодск»

Отсутствие в «старте» Умярова и Крала немец объяснил тем, что за два матча оба пробежали 25 километров.
Спорт-Экспресс 03:45
Армия и оружие

Британия продлила программу обучения украинских военных на три года

Коммерсантъ вчера в 19:49
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Космос

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
РБК вчера в 23:32
Общество

Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Экономика

В Госдуму поступил законопроект о защите и поощрении инвестиций

Под инвестиционной деятельностью в соответствии с документом понимается вложение инвестором инвестиций в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта.
Экономика и жизнь 02:30
Общество

Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью

Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане.
Российская газета вчера в 11:23
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Футбол

Венгер претендует на пост наставника «Баварии»

Основным же претендентом на вакантный пост в "Баварии" является Ральф Рангник.
Вести.Ru 00:25
Армия и оружие

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

RT на русском 02:27
Космос

С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA

Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК 29 октября в 19:02
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета

04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск вчера в 02:35
Армия и оружие

Почему «Булава» не может летать на запад

Полигон находится под плотным наблюдением иностранной разведки, поэтому на него запускают ракеты более старых модификаций.
Популярная механика 03:40
Интернет

Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
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