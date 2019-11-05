Финансы
RT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Совфед оценил призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
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Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов
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Бодрость на весь день Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
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Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
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Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Кино
Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
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Шоу-бизнес
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
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ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть
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Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
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В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.