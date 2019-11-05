Финансы

МедиаКорСетьМедиаКорСетьИндекс Мосбиржи побил исторический максимум

Что касается индекса РТС, то по состоянию на 10:36 по московскому времени, он вырос на 1,02% - до 1 470,05 пункта. В прошлый раз индекс Мосбиржи побил рекорд 30 октября, когда он составил 2900 пунктов.
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Индекс РТС обновил многолетний максимум, индекс Мосбиржи - исторический

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:49, Вашингтон
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