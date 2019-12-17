Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи установил новый рекорд

Коммерсантъ09:21

Рынок акций РФ растет в начале дня, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ02:15

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:47

Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

Finam.Ru02:21

Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

Финмаркет05:21

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфаксвчера в 11:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 11:25, Ашберн
Футбол

В чемпионате России может появиться плей-офф

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Политика

В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США

Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами.
Lenta.ru 11:13
Политика

Украина отменит особый статус Севастополя

Украинские власти отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции республики.
Lenta.ru 08:26
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

В России оценили претензии США к кораблю ВМФ РФ у берегов Флориды

Взгляд.ру 02:58
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Наука

Грипп резко снижает риск заболеть простудой

Оказалось, что число заражений простудой резко уменьшается во время эпидемий гриппа, и наоборот.
Волгоградская правда 06:04
Игры

Состоялся релиз нуар-издания «Бэтмена» от Telltale

Игромания.ру 09:49
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
Общество

Около 17 полицейских пострадали в протестах у Рады

Газета.Ru 09:00
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Ferra вчера в 08:02
Здоровье

Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину

Миниздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 11:03
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного

Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
7Дней.ру 06:30
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Российский певец Сергей Лазарев подтвердил, что обоих детей ему родила суррогатная мать.
Национальная служба новостей 09:34
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Политика

Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних

Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
РИА Новости вчера в 04:41
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Экономика

Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ вчера в 03:35
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости вчера в 06:10
Гаджеты

У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
iXBT.com 10:12
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Политика

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Lenta.ru 10:03
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».
REGNUM вчера в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное