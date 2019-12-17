Экономика
КоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
Интерфаксвчера в 11:31
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
17 декабря в руководстве РУСАДА сообщили о получении 15 дел от коллег из WADA по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Политика
В Минэнерго РФ оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Минэнерго РФ позитивно оценивает переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по газовой проблематике, заявил журналистам в кулуарах конференции по промышленной безопасности Ростехнадзора заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.
Политика
В Германии заявили о многократных запросах в РФ об убийстве Хангошвили
Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Авто
EuroNCAP разбил новую Skoda Octavia на отлично
Европейски комитет EuroNCAP провел ряд краш-тестов, оценив безопасность Skoda Octavia нового поколения.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Происшествия
Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»
Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Футбол
«Сампдория» заинтересовалась 17-летним игроком «Крыльев Советов»
Добавим, что в текущем сезоне Котин провел 17 матчей в молодежном первенстве и забил один гол.
Общество
Москвичам случайно пополнили «Тройки» на 20 тысяч рублей
Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Авто
Названа дата старта продаж нового кроссовера Hyundai Palisade в России
Hyundai привезет в Россию полноразмерный кроссовер Palisade во втором полугодии 2020 года, заменив ушедший с нашего рынка Grand Santa Fe.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Происшествия
В Татарстане арестовали полицейского за использование рабского труда
Садыков утверждает, что его насильно увез в другой район Динар Гафиятов. Полицейский якобы заставлял мужчину работать на ферме своего отца.
Фигурное катание
Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру
Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Кино
В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»
Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Политика
Власти Украины решили ввести двойное гражданство
Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
Армия и оружие