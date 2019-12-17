Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:45

Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,78 рубля

ТАССвчера в 02:09

Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

Finam.Ru02:21

Российские биржевые индексы обновили рекорды. Что будет дальше?

РБКвчера в 12:31

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфаксвчера в 11:31

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Фондовый пузырь лопнет уже в следующем году, разорив миллионы «физиков»

Свободная Пресса15 декабря в 02:07
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Гаджеты

Близится выход защищённого смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro

На сайте организации Wi-Fi Alliance появилась информация о смартфоне Samsung с кодовым обозначением SM-G715FN: на коммерческий рынок этот аппарат, как ожидается, выйдет под именем Galaxy Xcover Pro.
3DNews 01:40
Происшествия

Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

РБК 02:07
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
ТАСС 02:39
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
РБК 02:53
Политика

Путин запретил экс-сотрудникам ФСБ выезд за рубеж

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он запрещает экс-сотрудникам ФСБ выезжать за рубеж в течение пяти лет.
Московский Комсомолец вчера в 08:03
Политика

В ДНР обвинили Киев в искажении коммюнике «нормандского саммита»

Киев до сих пор не разместил корректную версию итогового коммюнике "нормандского саммита", заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Радио Sputnik 02:55
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета вчера в 23:20
Спорт

По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
REGNUM 03:10
Политика

Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
РИА Новости 02:59
Происшествия

В Кирове полицейский пожаловался на избиение со стороны жены

Российская газета 03:22
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Происшествия

На Украине грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

REGNUM 02:50
Наука

Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
REGNUM 02:17
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru вчера в 05:39
Гаджеты

Top-10 телефонов, которые вы не можете себе позволить

Китайская платформа электронной коммерции Jingdong (JD.com) составила список из 10 самых мобильных телефонов, которые из-за своей цены не могут позволить себе большинство пользователей.
iXBT.com 01:45
Гаджеты

Утечка: скоро выйдет шестиядерный процессор Intel на новой архитектуре

Предполагается, что этот чип построен по 10-нанометровому техпроцессу и относится к семейству Ice Lake или Tiger Lake.
Игромания.ру вчера в 08:17
Кино

Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 01:54
Фигурное катание

Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой увезли в больницу после скандала с матерью

12-летней дочери телеведущей Даны Борисовой понадобилась медицинская помощь после ссоры с мамой.
RuNews24.ru 03:28
Происшествия

СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 03:17
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Общество

РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея.
РБК вчера в 19:54
Экономика

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
РБК 02:15
Происшествия

СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.
Коммерсантъ 03:33
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru вчера в 04:14
Политика

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Напомним, как сообщалось ранее, Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан РФ от уплаты налога на доходы физических лиц.
REGNUM 01:40
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Общество

Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
Газета.Ru 01:50
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