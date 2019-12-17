Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью, темпы роста замедлились из-за фиксации прибыли

Финмаркет11:28

Индексы РФ завершили торги в плюсе

Банки.ру10:58

Рынок акций РФ снова обновил максимумы по основным индексам

ПРАЙМ12:04

Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью

Интерфакс11:23

Пара доллар/рубль имеет шансы продолжить укрепление к уровням 61,8-61,5

Finam.Ru06:00

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:47
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Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут найти, сообщил РИА Новости его защитник Евгений Балабас.
РИА Новости 19:50
Происшествия

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 20:27
Политика

Лавров заявил о «новом старте» в отношениях с Евросоюзом

После смены руководства ЕС перед Россией и Евросоюзом открывается возможность перезапуска двусторонних отношений.
Life.ru 17:11
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости 18:52
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Экономика

Аветисян рассказал об интересе к покупке санируемого ЦБ банка

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный», заявил в интервью РБК об интересе к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас находится на санации ЦБ.
РБК 20:00
Общество

МЧС предупредило о тумане в Москве

«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
RT на русском 19:12
Политика

Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
ТАСС 17:28
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Ведомости 07:22
Технологии

В Росатоме рассказали об испытаниях «противоаварийного» топлива на АЭС

В октябре этого года ТВЭЛ сообщил об успешном завершении первой фазы реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
РИА Новости 19:05
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
РИА Новости 08:47
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Здоровье

Госпрограмма развития здравоохранения Сахалинской области уменьшена в этом году на 180 млн рублей

Финансирование государственной программы развития здравоохранения Сахалинской области в 2019 году уменьшено на 180 268 700 рублей, а в 2020-м — на 44 192 200 рублей.
Сахалин.Инфо 20:25
Происшествия

Организатора теракта в метро Петербурга перевели в СИЗО пожестче

Мойка78 20:25
Общество

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Lenta.ru 10:53
Политика

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.
РИА Новости 16:30
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

РБК 02:53
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Здоровье

Facebook заблокировал группы, пропагандирующие «черную мазь» для лечения рака

Администрация соцсети Facebook закрыла доступ к ряду групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья «черная мазь», которая, по заявлениям авторов групп, помогает в лечении рака.
ФАН 17:31
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Транспорт

Минобороны решит проблему российского аэропорта

Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.
Lenta.ru 19:06
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине после саммита

Президенты России Владимир Путин и Франции Эманюэл Макрон в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку достигнутым договоренностям в ходе состоявшего в Париже саммита в «нормандском формате».
Коммерсантъ 15:19
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