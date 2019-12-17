Экономика
КоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Игры
В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3
В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.
Происшествия
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом
Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Армия и оружие
Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Из ветеранов Донбасса сделают кадровый резерв Украины
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов считает, что из ветеранов антитеррористической операции в Донбассе (АТО) можно сделать кадровый резерв страны.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Происшествия
В Петербурге разбойники с автоматом унесли из банка 5 млн рублей
По данным СМИ, целью налетчиков стал офис банка «Восточный», из которого преступники унесли около 5 миллионов рублей наличными.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Здоровье
Назван график работы медучреждений в новогодние праздники
В Красноярске в этом году праздники продлятся с 1 по 8 января.
Гаджеты
У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс
CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
Политика
Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций
Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Общество
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Авто
Porsche Macan GTS стал немного мощнее
Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр
Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины.
Общество
Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками
Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
Общество
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Первый по бюджету Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.