Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью

Интерфаксвчера в 11:23

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалтвчера в 02:47

Рынок акций РФ снова обновил максимумы по основным индексам

ПРАЙМвчера в 12:04

Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью, темпы роста замедлились из-за фиксации прибыли

Финмаркетвчера в 11:28

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.рувчера в 02:15

Индексы РФ завершили торги в плюсе

Банки.рувчера в 10:58

Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

Finam.Ruвчера в 02:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Игры

В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.
CyberSport.ru вчера в 22:44
Происшествия

На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Российская газета 01:32
Армия и оружие

Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Газета.Ru 01:57
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости 16 декабря в 08:08
Армия и оружие

Из ветеранов Донбасса сделают кадровый резерв Украины

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов считает, что из ветеранов антитеррористической операции в Донбассе (АТО) можно сделать кадровый резерв страны.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

РИА Новости вчера в 20:12
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия

В Петербурге разбойники с автоматом унесли из банка 5 млн рублей

По данным СМИ, целью налетчиков стал офис банка «Восточный», из которого преступники унесли около 5 миллионов рублей наличными.
REGNUM 00:37
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета 00:41
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

ГЛАС.RU вчера в 14:29
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Здоровье

Назван график работы медучреждений в новогодние праздники

В Красноярске в этом году праздники продлятся с 1 по 8 января.
НГС24 вчера в 05:22
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС вчера в 09:03
Гаджеты

У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
iXBT.com вчера в 10:12
Политика

Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций

Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Интерфакс 00:54
Общество

Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе

РИА Новости вчера в 22:48
Авто

Porsche Macan GTS стал немного мощнее

Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
CARakoom.com вчера в 05:29
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 11:01
Футбол

Три футболиста точно покинут «Зенит» по окончании сезона

78.ru 01:06
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины.
Газета.Ru 00:41
Общество

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
РБК 00:34
Футбол

Иван Ургант прочитал стих про Дзюбу: Дзюба, не беги, иди

ODDS.ru 00:09
Общество

Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Первый по бюджету Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
РБК 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное