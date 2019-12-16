Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Индекс Мосбиржи установил новый рекорд

Коммерсантъ09:21

Показатель Мосбиржи превзошел исторический максимум

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Индексы РФ завершили торги в плюсе

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Итоги дня: Приближение Рождества играет на нервах инвесторов

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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Аналитик: Индекс МосБиржи попытается обновить максимумы

Росбалтвчера в 01:10
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Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 12:43
Армия и оружие

Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для крупномасштабной войны

«По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», — сказал начальник Генштаба.
РБК 17:00
Общество

Генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции

Результаты двухнедельной климатической конференции COP25, состоявшейся в Мадриде, разочаровали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 15 декабря в 10:22
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
РБК вчера в 08:56
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Названы самые популярные приложения за последние 10 лет

ToDay News Ufa 07:16
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:02
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Армия и оружие

Ракетные комплексы России надежно прикрыли лазерные «Пересветы»

Речь идет о первом, созданном в России, боевом комплексе, который работает на совершенно новых физических принципах.
Царьград 17:18
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik вчера в 09:21
Наука

Грипп снизил вероятность заболеть простудой

Британские ученые выяснили, что простуда и грипп мешают друг другу заражать людей.
МедиаПоток 01:45
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Армия и оружие

Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР

Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
RT на русском 16:19
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль вчера в 16:01
Футбол

«Барселона» назвала заявку на матч с «Реалом»

Soccer.ru 15:38
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление своего поисковика

Во вторник, 17 декабря, «Яндекс» представил большое обновление своей поисковой системы, которое получило название «Вега», и новый сервис ответов на вопросы «Кью».
Профиль 12:07
Политика

В «Нафтогазе» допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год

Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
РИА Новости 16:44
Футбол

«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»

«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Спорт-Экспресс 12:02
Здоровье

Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД

За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
Дума ТВ 07:22
Общество

Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Известия вчера в 07:37
Политика

СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе.
РБК 11:15
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Общество

Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Чемпионат 11:31
Экономика

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
РБК вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Хирург рассказал, почему 72-летняя София Ротару выглядит так молодо

Пластический хирург в интервью на телеканале НТВ объяснил, почему певица София Ротару в 72 года так молодо выглядит.
RuNews24.ru вчера в 18:05
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
Экономика

Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Солидарность вчера в 04:46
Общество

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Вести.Ru 05:26
Авто

Nissan полностью обновит свою линейку кроссоверов

Как стало известно, Nissan полностью обновит линейку кроссоверов через 18 месяцев.
Tvoe-avto.com вчера в 08:13
Авто

В Сети показали, какой могла стать ГАЗель Next

Осенью в Сети появились «внеконкурсные» эскизы микроавтобуса «ГАЗель Next», нарисованные в 2006 году Геннадием Рябовым, отвечавшим за интерьер и компоновку салона модели.
Автоновости дня 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
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