Экономика
КоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
Интерфаксвчера в 11:31
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Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
Армия и оружие
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Экономика
ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке
Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Происшествия
В Турции арестовали более 170 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
Правоохранительные органы Турции арестовали 171 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Футбол
Совет попечителей РФС рассмотрит профицитный бюджет на 2020 год
Попечительский совет РФС под председательством Леонида Михельсона 18 декабря обсудит бюджет организации на 2020 год, сообщает РБК.
Происшествия
СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»
«Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», — сообщил собеседник информагентства.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Кино
«Матрица 4» положит начало новой трилогии
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Происшествия
Переславского депутата задержали по подозрению в убийстве
Депутата горсовета Пересавля от "Единой России" Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве.
Политика
Очередной этап трехсторонних переговоров по газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Евросоюзом, Россией и Украиной состоится в четверг, 19 декабря.
Политика
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Кино
В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»
Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Наука
Грипп снижает вероятность заболеть простудой
У людей, заразившихся простудой, снижается вероятность заболеть гриппом и наоборот.
Армия и оружие
Глава Пентагона ответил на слова Эрдогана о закрытии базы Инджирлик
Напомним, ранее глава турецкого государства Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на американские санкции может закрыть для военных Соединенных Штатов такие базы, как Инджирлик и Кюреджик.