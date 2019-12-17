Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:45

Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

Финмаркет05:21

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:47

Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

Finam.Ru02:21

Рынок акций РФ растет в начале дня, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ02:15

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфаксвчера в 11:31
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика

Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды

РИА Новости 05:54
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости 05:52
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Происшествия

В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека

Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 06:16
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Шоу-бизнес

Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Wday.ru вчера в 05:11
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Экономика

ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке

Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
РБК 06:16
Происшествия

В Турции арестовали более 170 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Правоохранительные органы Турции арестовали 171 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 04:03
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Телепрограмма 00:35
Футбол

Совет попечителей РФС рассмотрит профицитный бюджет на 2020 год

Попечительский совет РФС под председательством Леонида Михельсона 18 декабря обсудит бюджет организации на 2020 год, сообщает РБК.
Спорт-Экспресс 06:06
Армия и оружие

Российские ВКС нанесли более 15 авиаударов по провинции Идлиб

REGNUM 04:45
Происшествия

СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»

«Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», — сообщил собеседник информагентства.
Известия 02:52
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Кино

«Матрица 4» положит начало новой трилогии

Российская газета 04:45
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru вчера в 11:21
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Технологии

«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса

Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Goroday.ru 04:32
Происшествия

Переславского депутата задержали по подозрению в убийстве

Депутата горсовета Пересавля от "Единой России" Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве.
РЕН ТВ вчера в 14:51
Политика

Очередной этап трехсторонних переговоров по газу состоится 19 декабря

Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Евросоюзом, Россией и Украиной состоится в четверг, 19 декабря.
Finam.Ru 05:25
Политика

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Известия 04:53
Кино

В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»

Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
РИА Новости 03:59
Футбол

Украинский футболист Зозуля расплакался из-за слов болельщиков

News-24.ru 04:43
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
РИА Новости вчера в 18:03
Наука

Грипп снижает вероятность заболеть простудой

У людей, заразившихся простудой, снижается вероятность заболеть гриппом и наоборот.
Ugpressa.ru вчера в 22:30
Армия и оружие

Глава Пентагона ответил на слова Эрдогана о закрытии базы Инджирлик

Напомним, ранее глава турецкого государства Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на американские санкции может закрыть для военных Соединенных Штатов такие базы, как Инджирлик и Кюреджик.
Журналистская правда 04:28
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