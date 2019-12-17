Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.

Музыка Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».

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Армия и оружие В НАТО заявили о росте активности российских подлодок По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.

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