Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
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Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

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Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

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РБК 08:24
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Скончался главный художник театра кукол им. Образцова Сергей Алимов

Скончался народный художник России, главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Сергей Алимов.
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Владимир Путин до сих пор пользуется устаревшей Windows XP

В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.
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Песков назвал одно из главных событий 2019 года

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В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
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Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

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МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
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В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

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До и после пластики: Анна Грачевская показала «новое» лицо

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Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

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Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан

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