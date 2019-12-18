Экономика
КоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Происшествия
Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси
Общество
Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата
Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Футбол
В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
Кино
Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь
После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
Политика
В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»
Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер жестко раскритиковал американские санкции в отношении «Северного потока – 2».
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
Кино
Не тратьте ваши денежки: критики разгромили «Скайуокер. Восход»
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Политика
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора
Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
Культура
Скончался главный художник театра кукол им. Образцова Сергей Алимов
Скончался народный художник России, главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Сергей Алимов.
Политика
Владимир Путин до сих пор пользуется устаревшей Windows XP
В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.
Политика
Песков назвал одно из главных событий 2019 года
Армия и оружие
В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны
«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Гаджеты
Главная особенность камеры Samsung Galaxy S11+
Футбол
Марадона назвал лучшего футболиста в истории
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызывала врачей, чтобы снять наркотическую ломку
После осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ, который называют попросту наркотической ломкой.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Здоровье
В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Шоу-бизнес
До и после пластики: Анна Грачевская показала «новое» лицо
Анна Грачевская сделала себе необычный подарок к Новому году — обратилась к пластическому хирургу, чтобы улучшить внешность.
Политика
Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
Общество
Госдума приняла закон о развитии виноделия в РФ
Как считает Володин, "создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани".
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Наука