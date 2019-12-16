Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

Finam.Ru02:21

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:45

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

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Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

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ПРАЙМ02:15

Аналитик: Индекс МосБиржи попытается обновить максимумы

Росбалтвчера в 01:10
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Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

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Появилась новая информация о «Русском Прадо»

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В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
ToDay News Ufa вчера в 13:47
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В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
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Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Политика

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Lenta.ru 05:55
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В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады

В киевской полиции сообщили, что два ее сотрудника пострадали в результате столкновений с протестующими около Верховной рады, полицейских пришлось госпитализировать.
РИА Новости 06:18
Общество

Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию

Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
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Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
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Команды выступили против антирасистских картин с обезьянами в Серии А

РБК 07:09
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Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР

Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
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Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
РИА Новости 03:19
Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости 05:52
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По делу о взрыве газа под Белгородом задержаны трое газовиков

В начале декабря в жилом доме под Белгородом произошёл взрыв газа.
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Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
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Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Экономика

Свердловские власти одобрили трех новых резидентов «Титановой долины»

Свердловские власти одобрили трех новых резидентов «Титановой долины» Объем инвестиций в проекты составит 3,2 миллиарда рублей.
Екатеринбург-ТВ 07:31
Происшествия

Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
РИА Новости 06:38
Происшествия

Оставленный в машине грудной младенец умер на Урале

В Свердловской области полуторамесячный ребенок умер после того, как родители оставили его одного в автомобиле, пишут СМИ.
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Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
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Российского депутата подозревают в убийстве

Председатель фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.
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Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
iReactor вчера в 21:14
Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

SM News вчера в 16:07
Спорт

WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб

17 декабря в руководстве РУСАДА сообщили о получении 15 дел от коллег из WADA по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Газета.Ru 04:52
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 06:16
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Интернет

Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов

Всего специалисты внесли в базу 500 миллионов паролей.
Pro Город НН вчера в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
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