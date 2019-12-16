Экономика
КоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Авто
Появилась новая информация о «Русском Прадо»
УАЗ запатентовал очередные детали салона нового поколения внедорожника УАЗ «Патриот» по прозвищу «Русский Прадо».
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Происшествия
В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады
В киевской полиции сообщили, что два ее сотрудника пострадали в результате столкновений с протестующими около Верховной рады, полицейских пришлось госпитализировать.
Общество
Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию
Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»
Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
Политика
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Происшествия
По делу о взрыве газа под Белгородом задержаны трое газовиков
В начале декабря в жилом доме под Белгородом произошёл взрыв газа.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Экономика
Свердловские власти одобрили трех новых резидентов «Титановой долины»
Свердловские власти одобрили трех новых резидентов «Титановой долины» Объем инвестиций в проекты составит 3,2 миллиарда рублей.
Происшествия
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
Происшествия
Оставленный в машине грудной младенец умер на Урале
В Свердловской области полуторамесячный ребенок умер после того, как родители оставили его одного в автомобиле, пишут СМИ.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Гаджеты
Блогер сравнил камеры флагманских смартфонов в слепом тесте
Блогер Маркес Браунли провел интересное исследование среди 16 флагманских смартфонов.
Происшествия
Российского депутата подозревают в убийстве
Председатель фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
Армия и оружие
В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
17 декабря в руководстве РУСАДА сообщили о получении 15 дел от коллег из WADA по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Армия и оружие
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Интернет
Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов
Всего специалисты внесли в базу 500 миллионов паролей.