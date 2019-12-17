Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

Финмаркет05:21

Пара доллар/рубль имеет шансы продолжить укрепление к уровням 61,8-61,5

Finam.Ru06:00

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:47

Индекс Мосбиржи установил новый рекорд

Коммерсантъ09:21

Рынок акций РФ растет в начале дня, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ02:15

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфаксвчера в 11:31
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Происшествия

В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей

Лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 07:08
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Технологии

Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter

Пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе популярной микроблог-соцсети Twitter.
REGNUM 10:32
Политика

Беспорядки в Киеве: оппозиция блокирует трибуну в Раде

Параллельно в Раде депутаты оппозиционных партий блокируют трибуну, чтобы сорвать голосование.
РЕН ТВ 08:28
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Космос

Спутник научился искать и оценивать выбросы метана на Земле

Космический спутник Земли во время глобальной съемки поверхности впервые обнаружил и измерил утечку метана.
Ридус вчера в 18:18
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Происшествия

В Киеве произошли стычки протестующих с полицией

В Киеве одновременно проходят четыре акции протеста. У здания Верховной рады произошла стычка между полицией и протестующими.
Деловое.ТВ 07:18
Общество

Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата

Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Взгляд.ру 09:51
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах

Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года расширяется территория действия эксперимента по налогу для самозанятых.
Профиль вчера в 02:12
Экономика

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Обрабатывающая промышленность на пороге рецессии Столь резкое замедление вызвано изменением динамики в секторе обрабатывающей промышленности, где после бурного роста в сентябре и октябре на 3,2 и 3,7% соответственно в ноябре была зафиксирована остановка — лишь 0,1% в годовом выражении, полагает директор аналитического департамента ИК "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
РБК вчера в 09:24
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Экономика

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова, Crocus International, на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
РБК 10:54
Хоккей

Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство

Российский хоккеист Никита Зайцев, которого бывшая жена обвинила в похищении совместных детей, находится на пороге получения канадского гражданства, сообщает Telegram-канал Mash.
Рамблер 06:31
Общество

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
REGNUM вчера в 08:05
Здоровье

Названы белковые продукты, которые приводят к набору лишнего веса

Названы белковые продукты, которые приводят к набору лишнего веса организма человека, сообщает издание Focus.de.
Ugpressa.ru 09:33
Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ вчера в 11:55
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Политика

Яценюка и Турчинова лишили госохраны

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова лишили государственной охраны.
News.ru 10:08
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Экономика

Медведев утвердил порядок пересмотра цен на жизненно важные лекарства

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
РБК вчера в 08:13
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни

Первые симптомы болезни исполнительница обнаружила в 2005 году.
Актуальные Новости вчера в 06:08
Армия и оружие

В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Газета.Ru 10:36
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Актуальные Новости 06:57
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