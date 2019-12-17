Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Итоги дня: Приближение Рождества играет на нервах инвесторов

Finam.Ru12:44

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:47

Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью

Интерфакс11:23

Индексы РФ завершили торги в плюсе

Банки.ру10:58

Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью, темпы роста замедлились из-за фиксации прибыли

Финмаркет11:28

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Показатель Мосбиржи превзошел исторический максимум

ГЛАС.RU10:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:59, Ашберн
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Футбол

Семак продлит контракт с «Зенитом»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в ближайшем будущем продлит контракт с сине-бело-голубыми.
АБН 04:21
Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 12:59
Здоровье

Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли

Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Комиинформ 06:02
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня вчера в 03:20
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 03:02
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
Технологии

Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми

Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
Городовой 12:11
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

РБК вчера в 18:30
Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец 09:57
Шоу-бизнес

«Особенная» дочь телеведущей Зейналовой вышла на сцену

Телеведущая Светлана Зейналова в своем инстаграме рассказала подписчикам об успешном выступлении на сцене "особенной".
Московский Комсомолец 05:11
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Чемпионат 04:35
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК 14:39
Политика

Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Известия 15:34
Экономика

Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в 2019-2020 годах.
РИА Новости вчера в 06:45
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ вчера в 06:11
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
РИА Новости 08:24
Политика

Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Наша версия 13:23
Политика

Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что передал в Народный совет законопроект, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины.
РИА Новости 14:35
Футбол

«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»

Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Sport.ru 11:30
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова призналась, что была нелюбимым ребенком

Два месяца назад Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. С тех пор ее жизнь полностью изменилась.
Актуальные Новости 08:27
Экономика

Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 15:43
Спорт

В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.
Капитал страны 09:14
Общество

В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».
РБК 09:51
Здоровье

В популярных и любимых россиянами конфетах нашли бактерии и плесень

Из-за бактерий и плесени популярные у россиян конфеты попали в анти-рейтинг и не рекомендованы для потребления.
Ugpressa.ru 08:37
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников

На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Культуромания 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное