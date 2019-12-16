Финансы
КоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
Интерфаксвчера в 11:31
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Экономика
СМИ предупредили о повышении цен на автомобили в России
По словам собеседников издания, все автоконцерны, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в 2020 году гарантированно получат только половину компенсаций, тогда как остальные 50% будут напрямую зависеть от фактической локализации производства.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Общество
Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года
Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое - с 20% до 47%.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Технологии
Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение
Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
Здоровье
В Астраханской области выявили более 50 больных раком
В этом году в рамках акции "Суббота для здоровья" в Астраханской области врачи выявили 80 подозрений на рак, 55 из них подтвердились.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением
Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
Авто
Стартовало производство обновлённой Lada 4x4
"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Холла и Спирса в «Аризону»
По условиям сделки между клубами, в обмен на Холла и Спирса "Нью-Джерси" получил условный выбор в первом раунде драфта 2020 года, условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года, а также нападающих Ника Меркли, Нэйта Шарра и защитника Кевина Бала.
Происшествия
Адвокат ответил на публикации об оценке психики Соколова
Информация о завершении основной части психолого-психиатрической экспертизы, назначенной обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову, не соответствует действительности, заявил РБК адвокат Соколова Александр Почуев.
Общество
Украинцы скупили жилье на главном курорте России
Недвижимость в Сочи привлекает покупателей не только из России, но и из зарубежных стран, причем большинство международных сделок по приобретению местных квартир заключают граждане Украины.
Общество
Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
Россия потеряла шесть позиций в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место в новой версии документа, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума (*pdf).
Наука
Чеснок оказался эффективен для профилактики инфарктов и инсультов
Чеснок является мощным средством для борьбы с опасными сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт и инсульт, сообщает Chinese Journal of Natural Medicines.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Футбол
Джикия объяснил, почему игроки сборной России аплодировали фанатам в Сан-Марино
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями об оскорбительных выкриках фанатов национальной команды в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Происшествия
Ребенок погиб в результате отравления угарным газом в Кузбассе
Армия и оружие