Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,78 рубля

ТАССвчера в 02:09

Аналитик: Индекс МосБиржи попытается обновить максимумы

Росбалтвчера в 01:10

Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру02:02

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:45

Рынок акций РФ растет в начале дня, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ02:15

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфаксвчера в 11:31
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
Экономика

СМИ предупредили о повышении цен на автомобили в России

По словам собеседников издания, все автоконцерны, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в 2020 году гарантированно получат только половину компенсаций, тогда как остальные 50% будут напрямую зависеть от фактической локализации производства.
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Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
ТАСС 02:39
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«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Взгляд.ру 02:47
Общество

Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года

Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое - с 20% до 47%.
Интерфакс вчера в 22:57
Кино

Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 01:54
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Lenta.ru 15 декабря в 21:33
Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Motor вчера в 07:11
Политика

Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
РИА Новости 02:59
Технологии

Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение

Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 01:08
Здоровье

В Астраханской области выявили более 50 больных раком

В этом году в рамках акции "Суббота для здоровья" в Астраханской области врачи выявили 80 подозрений на рак, 55 из них подтвердились.
Южная Волна вчера в 22:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением

Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
Российская газета 01:07
Авто

Стартовало производство обновлённой Lada 4x4

"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
CarsWeek.ru вчера в 05:48
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Хоккей

«Нью-Джерси» обменял Холла и Спирса в «Аризону»

По условиям сделки между клубами, в обмен на Холла и Спирса "Нью-Джерси" получил условный выбор в первом раунде драфта 2020 года, условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года, а также нападающих Ника Меркли, Нэйта Шарра и защитника Кевина Бала.
РИА Новости 00:51
Происшествия

Адвокат ответил на публикации об оценке психики Соколова

Информация о завершении основной части психолого-психиатрической экспертизы, назначенной обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову, не соответствует действительности, заявил РБК адвокат Соколова Александр Почуев.
РБК 03:17
Общество

Украинцы скупили жилье на главном курорте России

Недвижимость в Сочи привлекает покупателей не только из России, но и из зарубежных стран, причем большинство международных сделок по приобретению местных квартир заключают граждане Украины.
Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства

Россия потеряла шесть позиций в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место в новой версии документа, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума (*pdf).
РБК 02:34
Наука

Чеснок оказался эффективен для профилактики инфарктов и инсультов

Чеснок является мощным средством для борьбы с опасными сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт и инсульт, сообщает Chinese Journal of Natural Medicines.
Политическая Экспертиза 02:40
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Футбол

Джикия объяснил, почему игроки сборной России аплодировали фанатам в Сан-Марино

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями об оскорбительных выкриках фанатов национальной команды в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино.
Чемпионат 01:00
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:11
Футбол

Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Вести.Ru вчера в 16:10
Происшествия

Ребенок погиб в результате отравления угарным газом в Кузбассе

iReactor вчера в 23:28
Армия и оружие

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известия вчера в 22:13
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