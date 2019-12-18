Экономика

ТАССТАССИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум. По итогам торгового дня индекс вырос на 0,35% - до 3023,92 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,13%, до 1522,51 пункта.
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