Экономика
ТАССИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум. По итогам торгового дня индекс вырос на 0,35% - до 3023,92 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,13%, до 1522,51 пункта.
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Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Происшествия
В Биробиджане погибла воспитательница «заминированного» детского сада
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще четыре подозреваемых
Следственный комитет России сообщил о задержании еще четырех подозреваемых по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца.
Армия и оружие
В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту, сказал, что мнение «профессионалов может быть единственно верным».
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Политика
СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
Хоккей
Эллиотт Фридман: «В России считают, что Сорокин хочет обмена из „Айлендерс“»
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман дал комментарий касательно ситуации голкипера ЦСКА Ильи Сорокина и НХЛ.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Происшествия
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Общество
Главная елка Иркутска вошла в двадцатку самых высоких в России
Главная новогодняя елка Иркутска высотой 25 метров вошла в ТОП-20 самых высоких в России.
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Общество
Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов
Операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на услуги в связи с затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете, сообщило агентство Content Review.
Шоу-бизнес
Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег
Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.