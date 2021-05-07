Сезон наибольшего благоприятствования рублю завершен

В рамках онлайн-конференции Finam.ru "Российский фондовый рынок в мае: продавать нельзя покупать" эксперты поделились своими мнениями относительно того, можно ли надеяться на укрепление рубля этим летом, насколько серьезным остается риск введения новых санкций и что можно ожидать от предстоящей в июне встречи Джо Байдена и Владимира Путина.