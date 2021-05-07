Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, в четверг, 6 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в высказываниях людей, определяющих политику РФ, никогда не будут звучать сомнения по поводу союзничества с Казахстаном.
Возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
В рамках онлайн-конференции Finam.ru "Российский фондовый рынок в мае: продавать нельзя покупать" эксперты поделились своими мнениями относительно того, можно ли надеяться на укрепление рубля этим летом, насколько серьезным остается риск введения новых санкций и что можно ожидать от предстоящей в июне встречи Джо Байдена и Владимира Путина.