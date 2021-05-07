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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ03:46

Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса Мосбиржи, лидировал «Полюс»

Финмаркетвчера в 12:11

Рынок растет на внешнем позитиве - покупают «РУСАЛ» и «Сбер»

Finam.Ru03:11

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Интерфакс03:30

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,54%

ТАСС03:02

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

ПРАЙМ03:16

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалт03:28
Интересное

Глава МИД Сергей Лавров заявил о приверженности политиков РФ к союзничеству с Казахстаном

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, в четверг, 6 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в высказываниях людей, определяющих политику РФ, никогда не будут звучать сомнения по поводу союзничества с Казахстаном.
Evo-rus.comвчера в 10:57

Путин считает, что надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через 10

Возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
ТАССвчера в 08:24

Сезон наибольшего благоприятствования рублю завершен

В рамках онлайн-конференции Finam.ru "Российский фондовый рынок в мае: продавать нельзя покупать" эксперты поделились своими мнениями относительно того, можно ли надеяться на укрепление рубля этим летом, насколько серьезным остается риск введения новых санкций и что можно ожидать от предстоящей в июне встречи Джо Байдена и Владимира Путина.
Finam.Ru04:15