Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи впервые с июля 2017 года опустился ниже 1000 пунктов, свидетельствуют биржевые данные.

Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

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