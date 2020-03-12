Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи впервые с июля 2017 года опустился ниже 1000 пунктов, свидетельствуют биржевые данные.
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