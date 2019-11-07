с чего всё началось

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Политика Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.

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Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

Хоккей Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.

Общество Задержанных в Петербурге коммунистов отпустили после звонка Зюганова Протоколы на задержанных не составили, хотя во время задержаний росгвардейцы заявляли, что люди, мирно шествующие по тротуарам к легендарному крейсеру, чтобы возложить цветы в годовщину Октябрьской революции, якобы участвуют в несогласованной акции.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

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Технологии «Яндекс» представил робота-доставщика Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.

Армия и оружие Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.

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Интернет В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.

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