Экономика
ForbesИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.
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Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Общество
Задержанных в Петербурге коммунистов отпустили после звонка Зюганова
Протоколы на задержанных не составили, хотя во время задержаний росгвардейцы заявляли, что люди, мирно шествующие по тротуарам к легендарному крейсеру, чтобы возложить цветы в годовщину Октябрьской революции, якобы участвуют в несогласованной акции.
REGNUM 14:54
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Интернет
В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности
Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.
ТК Звезда вчера в 22:29
Кино
В сеть слили новую киноверсию «Соника»
Piter.tv 01:57
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Авто
Новую Skoda Octavia показали и снаружи, и внутри
Напомним, экстерьер был раскрыт ещё ранее — поначалу компания опубликовала эскиз, а затем из-за ошибки на сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс 10:37
Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
РИА Новости 04 ноября в 00:00
Происшествия
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Lenta.ru 14:02
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Политика
Президент Казахстана восхитился Омском
Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru 10:14
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
RT на русском 07:05
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Армия и оружие
В ДНР предложили новую дату разведения сил в Петровском
Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к отводу сил с 9 ноября в районе поселка Петровское при условии согласования контактной группы по Донбассу, заявила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова 6 ноября на переговорах в Минске.
Красная весна вчера в 12:41
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.
Газета.Ru 14:00
Политика
Зеленский раскрыл главные темы встречи в «нормандском формате»
Украинский лидер отметил, что встречи в «нормандском формате» помогут приблизиться к завершению вооруженного конфликта на востоке страны, восстановлению территориальной целостности Украины и возвращению пленных.
Lenta.ru 14:52
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Культура
Отец Децла оценил новый фильм о сыне
Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.
Москва 24 08:02