Экономика
ПРАЙМИндекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3000 пунктов
Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3000 тысяч пунктов на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:21, Вашингтон
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
StarHit.ru вчера в 13:00
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта.
РБК 12:03
Футбол
Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»
Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:33
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) объявила о готовности 9 ноября начать отвод сил и средств в районе поселка Петровское.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
Российская газета 09:40
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Здоровье
Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ
Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова рассказала "Вечерней Москве", как часто нужно проверяться на ВИЧ, и развеяла ряд популярных мифов о способах заразиться этим вирусом.
РИА Новости 12:54
Политика
Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады
Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
REGNUM 13:42
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Наука
В США идут испытания CRISPR-терапии рака
МедиаПоток 04:27
Экономика
Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 11:59
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем 01:10
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Экономика
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний
Новости Рязани 04:15