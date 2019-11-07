Экономика

ПРАЙМПРАЙМИндекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3000 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3000 тысяч пунктов на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.
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с чего всё началось
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных
 торгов.
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