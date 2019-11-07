с чего всё началось

Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3000 тысяч пунктов на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Хоккей Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща» После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.

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Футбол Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке» Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Армия и оружие ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) объявила о готовности 9 ноября начать отвод сил и средств в районе поселка Петровское.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

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Политика Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

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Авто Новый Toyota RAV4 начали собирать в России Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.

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Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».