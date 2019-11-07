Экономика

РБКРБКИндекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов. Рост индекса продолжается третий день подряд.
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Индекс Московской биржи обновил исторический рекорд

Коммерсантъвчера в 14:05

Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов

Ведомостивчера в 06:17

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Российская газетавчера в 06:38

Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

ТАССвчера в 07:23

Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3000 пунктов

Газета.Ruвчера в 06:23

Индекс Мосбиржи впервые в истории достиг 3000 пунктов

Московский Комсомолецвчера в 06:38

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

РБКвчера в 06:30
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Армия и оружие

РФ и Турция проводят третье совместное патрулирование в Сирии

Военные России и Турции приступили к третьему совместному патрулированию на северо-востоке Сирии в пятницу, 8 ноября.
Москва 24 02:36
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Технологии

На Восточном с опережением строят технологический блок для «Ангары»

РИА Новости 00:51
Транспорт

Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту

В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Экономика

НПФ «Благосостояние» продал одну из крупнейших лизинговых компаний

НПФ «Благосостояние» продал компании «ТФМ-гарант» крупную лизинговую компанию «Трансфин-М», сообщается в их совместном пресс-релизе.
Ведомости 02:50
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Элисте погиб человек

В жилом доме в столице Республики Калмыкия произошел врыв газа, в результате чего погиб один человек.
Московский Комсомолец вчера в 22:44
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Общество

Совфед может принять закон о признании иноагентами ряда физических лиц

Совфед может принять закон о признании иностранными агентами ряда физических лиц, которые распространяют информацию в РФ на зарубежные средства.
Политика Сегодня 02:53
Происшествия

В Челябинске шестеро с битой напали на депутата

31 канал Челябинска 00:10
Происшествия

В Новороссийске ликвидировали пожар на нефтебазе

В Новороссийске в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе «Грушовая». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском вчера в 02:38
Гаджеты

Роскачество составило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество и International Consumer Research Testing представили обновленный рейтинг популярных смартфонов.
Мойка78 00:23
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество

Володин раскритиковал жадность саратовских застройщиков

Московский Комсомолец 03:10
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксисты убили пассажира за отказ платить

В Нижнем Новгороде трое таксистов избили пассажира до смерти из-за отказа платить за проезд.
Газета.Ru вчера в 16:54
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Армия и оружие

Истребитель F-16 ВВС США в Японии в полете выронил учебную ракету

Самолет выронил ракету вне зоны учебных полетов. Информация о пострадавших или повреждениях, которые мог причинить снаряд, не поступало.
RuNews24.ru вчера в 00:48
Общество

Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции

Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
Эхо Москвы 02:01
Происшествия

В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ

RT на русском 02:01
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Политика

Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению

Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться" продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 02:21
Общество

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
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