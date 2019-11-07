Экономика
РБКИндекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов. Рост индекса продолжается третий день подряд.
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Армия и оружие
РФ и Турция проводят третье совместное патрулирование в Сирии
Военные России и Турции приступили к третьему совместному патрулированию на северо-востоке Сирии в пятницу, 8 ноября.
Москва 24 02:36
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Транспорт
Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Экономика
НПФ «Благосостояние» продал одну из крупнейших лизинговых компаний
НПФ «Благосостояние» продал компании «ТФМ-гарант» крупную лизинговую компанию «Трансфин-М», сообщается в их совместном пресс-релизе.
Ведомости 02:50
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Элисте погиб человек
В жилом доме в столице Республики Калмыкия произошел врыв газа, в результате чего погиб один человек.
Московский Комсомолец вчера в 22:44
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Общество
Совфед может принять закон о признании иноагентами ряда физических лиц
Совфед может принять закон о признании иностранными агентами ряда физических лиц, которые распространяют информацию в РФ на зарубежные средства.
Политика Сегодня 02:53
Происшествия
В Челябинске шестеро с битой напали на депутата
31 канал Челябинска 00:10
Происшествия
В Новороссийске ликвидировали пожар на нефтебазе
В Новороссийске в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе «Грушовая». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском вчера в 02:38
Гаджеты
Роскачество составило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество и International Consumer Research Testing представили обновленный рейтинг популярных смартфонов.
Мойка78 00:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество
Володин раскритиковал жадность саратовских застройщиков
Московский Комсомолец 03:10
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксисты убили пассажира за отказ платить
В Нижнем Новгороде трое таксистов избили пассажира до смерти из-за отказа платить за проезд.
Газета.Ru вчера в 16:54
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Армия и оружие
Истребитель F-16 ВВС США в Японии в полете выронил учебную ракету
Самолет выронил ракету вне зоны учебных полетов. Информация о пострадавших или повреждениях, которые мог причинить снаряд, не поступало.
RuNews24.ru вчера в 00:48
Общество
Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции
Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
Эхо Москвы 02:01
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Политика
Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению
Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться" продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 02:21
Общество
В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей
В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58