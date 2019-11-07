Финансы
КоммерсантъИндекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
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Экономика
В Екатеринбурге бизнесмены могут обанкротиться из-за нового налога
Бизнесмены Екатеринбурга боятся новых налогов.
УралПолит.Ru 06:13
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Футбол
Испанский журналист: «Зенит» в народе считают командой Путина
Говоря о футболе в современной России, журналист отметил, что в перечисленных клубах подобных связей уже не существует, однако уточнил, что «Зенит» в народе считают командой президента страны Владимира Путина, а «Ахматом» руководит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Чемпионат 04:58
Гаджеты
«Яндекс» прекратил продажи смартфона «Яндекс.Телефон»
В конце прошлого года Муртазин посвятил смартфону разгромный материал, в котором также рассказал о планах компании по продажам устройства: В "Яндексе" настолько верят в свой продукт, что заказали минимальную партию смартфона, чтобы, видимо, не рисковать.
Ридус 04:51
Шоу-бизнес
Носит косыночку: дочь Успенской показала фото после четвертой операции
Татьяна Плаксина пытается вернуться к нормальной жизни. Единственная дочь Любови Успенской опубликовала в блоге фотографию после операции.
Комсомольская правда вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс 05 ноября в 02:48
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет России опубликовал видео с камер наблюдения, запечатлевших момент нападения на адвоката в Кемерове, а также задержание нападавшего.
Газета Кемерова вчера в 23:10
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Интернет
В WhatsApp поменялись настройки приватности
В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Спорт
Стадион «Казань Арена» переименуют
Отныне спортивный объект будет называться «Ак Барс Банк Арена» На стадионе «Казань Арена» сегодня прошло подписание соглашения между Ак Барс Банком и стадионом «Казань Арена» о долгосрочном стратегическом партнёрстве.
Казань24 02:31
Гаджеты
Xiaomi представила премиальные телевизоры Mi TV 5
Премиальный вариант в лице Mi TV 5 Pro имеет поддержку цветового пространства NTSC более чем 108%, также здесь расширенный диапазон цветов HDR 10+ и наличие поддержки видео в 8K-разрешении.
The GEEK 05 ноября в 02:07
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 31 октября в 19:02
Культура
Александр Купцов из сериала «Неотложка» умер после спектакля
Актуальные Новости 06:47
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Авто
Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage
Tvoe-avto.com 04:54
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Финансы
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,59 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,6669 рубля.
ПРАЙМ вчера в 04:45
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч
Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.
ГЛАС.RU 06:06
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
РЕН ТВ 06:20
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53