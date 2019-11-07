с чего всё началось

Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи. К 14:00 индекс равнялся 3003 пунктам.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Хоккей Хоккейная сборная России сыграет в первом матче Кубка Карьяла В четверг, 7 ноября, сборная России по хоккею сыграет свой первый матч на Кубке Карьяла.

Политика Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.

Политика Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк пожелала удачи отчиму и Татьяне Навке Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна пожелала удачи отчиму Петру Чернышеву и Татьяне Навке на первом показе шоу «Аленький Цветочек».

Шоу-бизнес Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».

Гаджеты «Яндекс» прекратил продажи смартфона «Яндекс.Телефон» В конце прошлого года Муртазин посвятил смартфону разгромный материал, в котором также рассказал о планах компании по продажам устройства: В "Яндексе" настолько верят в свой продукт, что заказали минимальную партию смартфона, чтобы, видимо, не рисковать.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Общество Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.

Культура Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».

Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.

Политика Песков прокомментировал негативную тенденцию в российской демографии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о негативной тенденции в демографии, и что это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер по поддержке.

Происшествия В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Шоу-бизнес Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща» Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своем браке с супругой Анастасией Костенко в новом выпуске шоу певца T-Killah на YouTube.

Происшествия Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие Неизвестный мотоциклист в Киеве подъехал к автомобилю на Житомирской трассе и бросил на крышу взрывное устройство.

Футбол Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем» Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.

Политика Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2» Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».