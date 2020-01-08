Финансы

ТАССТАССИндекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум. Как свидетельствовали данные торгов на 13:54 мск, индекс вырос на 0,7% и достиг 3100,55 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,56% - до 1577,06 пункта.
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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

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Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

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Индекс Мосбиржи 8 января вырос до рекордной отметки

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Обнаружены «черные ящики» разбившегося Boeing в Иране

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Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд

Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
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Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
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Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
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На борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

Lenta.ru 02:36
Армия и оружие

В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
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На ЗАЗ начнут выпуск автомобилей Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
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Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
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Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
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В аэропортах России снова разрешили курить

Закон, по которому пассажирам вновь разрешили курить в аэропортах, вступает в силу 8 января.
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Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

Известный российский доктор Мясников озвучил в СМИ пять бесполезных народных методов лечения.
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Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов.
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
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Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
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Суд над Сергеем Ковалевым перенесли во второй раз

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Toyota Venza не пользовалась особой популярностью: неформатный кроссовер ушёл с российского рынка в 2016 году, производство для США прекратилось три года назад, но теперь, похоже, компания готова вернуть модель в строй.
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Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
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Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
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В Израиле ответили на угрозы Ирана

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