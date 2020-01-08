Финансы

ТАССТАССИндекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум. Как свидетельствовали данные торгов на 13:54 мск, индекс вырос на 0,7% и достиг 3100,55 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,56% - до 1577,06 пункта.
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Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

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Индекс Мосбиржи 8 января вырос до рекордной отметки

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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

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Российский рынок спешит за новыми рекордами

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Российский рынок акций растет после атаки Ирана на базы США

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Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов

Финмаркет05:55
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Происшествия

В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП

Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
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Происшествия

Сына Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Lenta.ru 05:50
Происшествия

Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

На месте крушения украинского самолета в Иране найдены все черные ящики, комиссия начала расследование причин катастрофы, сообщает агентство Fars.
Lenta.ru 05:36
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Армия и оружие

Иран не исключил дополнительных мер против США

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что страна не исключает дополнительных мер против Соединённых Штатов.
RT на русском 05:16
Политика

Путин и Эрдоган начали закрытые переговоры в Стамбуле

Вести.Ru 05:55
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру.
RT на русском 06:51
Гаджеты

Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro

Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
iXBT.com 00:41
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана

Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
News.ru 05:19
Общество

Президент МАУ заплакал на брифинге после крушения самолета в Иране

Самолет, разбившийся в Иране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту «Борисполь».
ФАН 03:58
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Политика

В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 04:59
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета вчера в 01:10
Происшествия

Вблизи АЭС в Иране произошло землетрясение

В Иране вблизи атомной электростанции «Бушер» произошли два землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS) в среду, 8 января.
Известия 00:20
Происшествия

Упавший в Иране самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины»

Lenta.ru вчера в 22:54
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 20:32
Армия и оружие

Названа цель ракетного удара Ирана по базе США в Ираке

Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:02
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Общество

Число погибших на похоронах Сулеймани возросло до 40 человек

iReactor вчера в 07:12
Общество

В российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Lenta.ru вчера в 16:34
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
Шоу-бизнес

42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
MedikForum.ru вчера в 12:17
Политика

Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране

Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
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Гаджеты

Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex

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Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
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Космос

В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

Naked Science 03:14
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Salt Mag 04:14
Футбол

СМИ: «Ростов» разорвал контракт с футболистом из-за пьянства

"Ростов" расторг контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за пьянства футболиста. Об этом рассказал источник, близкий к игроку.
Газета.Ru 06:50
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