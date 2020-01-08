Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум. Как свидетельствовали данные торгов на 13:54 мск, индекс вырос на 0,7% и достиг 3100,55 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,56% - до 1577,06 пункта.

Политика В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.

Общество В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.

Политика Украинский самолет мог быть сбит ракетой Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».

Политика Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

Гаджеты Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.