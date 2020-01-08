Финансы

ТАССТАССИндекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум. Как свидетельствовали данные торгов на 13:54 мск, индекс вырос на 0,7% и достиг 3100,55 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,56% - до 1577,06 пункта.
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Индекс МосБиржи держится выше 3100 пунктов

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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

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